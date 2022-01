La picantísima crítica de Rodrigo Lussich a Wanda Nara por ponerle likes al novio de Jujuy Jiménez: «Vas por el mundo diciendo que no hay que meterse con un casado»

El conductor de Intrusos dijo sin filtros lo que pensaba sobre la actitud de la empresaria.

Todo comenzó cuando, días atrás, Sofía «Jujuy» Jiménez descubrió que Wanda Nara le había puesto varios likes a su novio Bautista Bello.

«En su momento nos sorprendió. No sé cómo saltó ahora todo, pero esto pasó en diciembre, cuando yo estaba en Jujuy. A Bauti le llegaron varios likes de Wanda y no entendía nada. Me preguntó si sabía qué pasaba, pero yo no tenía idea y a los dos nos pareció raro, pero quedó ahí», aseguró la modelo en Intrusos.

«Nos pareció irrelevante. Nos reímos de la situación y no entendíamos bien qué onda, pero no, Bautista y Wanda no se conocen», agregó Jujuy.

Por su parte, dando a entender que Wanda tal vez querría vengarse de Mauro Icardi por su infidelidad con la China Suárez, Rodrigo Lussich disparó filoso: “Ella comienza a construir su venganza likeando fotos de otros hombres en todo derecho y circunstancia”.

“Ahí está el tema porque vos le decís al mundo que no hay que meterse con una persona casada, que eso no se hace, que los códigos, por la China Suárez y tu marido, y se lo hacés a la otra con el novio”, continuó sin filtros.

Finalmente, reflexionando sobre Nara, Lussich cerró: “Reconozcamos que de parte de Wanda no es habitual ver que le pone ‘like” a pibes que no conoce y capaz que están de novios con otra chica, que no sigue y aparte el silencio posterior de ella. Un llamativo silencio”.

