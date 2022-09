La picante confesión de Flavio Mendoza sobre sus aventuras con futbolistas: “Con cuatro”

El excéntrico coreografo y bailarín, Flavio Mendoza fue uno de los invitados del nuevo ciclo del Trece “Almorzando con Juana” y sorprendió a todos al revelar que salió con cuatro deportistas del mundo futbolistico.

Todo comenzó cuando la joven conductora de la #Mesaza le preguntó a Guadalupe Vázquez si alguna vez había estado en pareja con algún deportista. En ese momento el coreógrafo tomó la palabra y confirmó que tuvo algunos romances con jugadores de fútbol.

“Yo también salí con futbolistas”, señaló Flavio Mendoza luego que la periodista especializada confirmará las sospechas de Viale al remarcar que sólo ocurrió una vez y se negará a dar el nombre del jugador en cuestión.

Al oír las palabras del flamante productor teatral, Juana Viale exclamó: “¿¡Qué!? ¡¿Vos también!?”, y Mendoza no dudó en responderle picante: “Si, con cuatro”, detalló. “¿Con cuatro futbolistas?”, replicó la conductora.

“Si, no voy a dar los nombres. Me los voy a llevar a la tumba”, aseguró Mendoza, convencido en su decisión de no develar quiénes fueron los futbolistas con los que estuvo en un romance alguna vez. Luego de eso manifestó: “Pero salí con cuatro, si”. “Pero para…salir, salir…salir o…?”, quiso profundizar la conductora al respecto.

“No, fueron touch and go”, aclaró Mendoza ante la consulta de Juaba Viale para luego remarcar divertido: “¡Ojala hubiera salido!”. “Bueno, pero hay mucha homofobia en el fútbol”, analizó la otra invitada, Guadalupe Vázquez a continuación.

Ante este planteo, Flavio reflexionó: “¡No! ¡Porque viste que en el fútbol está esa cosa machista!”. “¿Sabes cuánto gay hay en el fútbol?”, disparó el coreógrafo, sin filtro. “¡Claro! ¡Que no salen del closet porque tienen miedo!”, sumó la periodista que se sumaba al análisis.

Y agregó: “Los compañeros de esa persona gay, lo cuidan. Yo se que los cuidan porque hay un entorno tan machista…y los cuidan por el medio, tan machista”.