La periodista Mariela Fernández, contó lo que vivió en el último año y medio y está lista para volver. ¡Éxitos!

En 2018, Mariela Fernández sufrió la muerte de su padre y la pérdida la afectó profundamente, incluso a nivel físico. A principios de año, confesaba en Confrontados, cuando todavía estaban en la conducción Rodrigo Lussich y Carla Conte: “Tenía mal los horarios de descanso, estaba pesando 49 kilos y tenía comprometiendo mi salud física. Yo laburo con mi espontaneidad, con la alegría, me gusta animar al público. Y no tenía las fuerzas ni las ganas para hacerlo”.

“Uno arrastra cosas de toda la vida, y a raíz de la muerte de mi viejo se dispararon un montón de cosas personales. Mi papá, Carlos, falleció en diciembre de 2017 y en vez de realizar el duelo me cargué de laburo para tapar toda esa tristeza y angustia”, explicó la comunicadora.

Ahora, en una nueva charla Por si las Moscas, por La Once Diez, Fernández comentó: “Cuando me dieron el alta en agosto del año pasado los médicos me dijeron que no hiciera aire sino que estuviera detrás de cámara, me recomendaron hacer radio y por eso arranqué en la 100 en diciembre. Hoy no tengo ese estrés”. En ese sentido, cabe recordar que Mariela se sumó a Atardecer de un día agitado, con Sergio Lapegüe.

“En ese momento no había espacio, ahora se da que Agos (Scioli) está de licencia, el horario me cierra, lo puedo hacer a la mañana, que los mismos médicos me pidieron que no me salga de la rutina”, explicó la periodista. “Hoy no sé si te hago todo ese sacrificio de levantarme a las tres de la mañana por tener 5 puntos de rating a las seis. En Bien temprano teníamos picos de 5 puntos, para mí era un juego”, reflexionó la periodista.

En cuanto al aprendizaje que logró en este tiempo, la conductora expresó que ahora se siente más paciente y tolerante, “más viviendo el día a día”. “Cada día es una vida, estoy en armonía”, agregó. En ese sentido, explicó que antes de tocar fondo, cuando debía enfrentar un problema se desesperaba. “Ahora aprendí a hacerme cargo de los problemas, enfrento los problemas con otra actitud, entendí que la vida no es solo alegría”, compartió.

“He trabajado tanto en este tiempo de introspección que siento que hoy tengo herramientas que hace un año atrás no tenía, obviamente que estoy con los nervios de hacer aire”, cerró Mariela Fernández, feliz y ansiosa por lo que ocurrirá el lunes, cuando se concrete su regreso a C5N en Argentina en Vivo. ¡Éxitos!