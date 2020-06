La peor cita en la vida de Cinthia Fernández que terminó con la hermosa modelo en un hospital.

Cinthia Fernández tuvo una destacada participación en el programa “Podemos Hablar”, este sábado por la noche. La actriz contó varios detalles de su vida, y pasó de la diversión a la seriedad y hasta el dolor, cuando contó la enfermedad de una de sus hijas, y no pudo controlar el llanto.

Pero el momento más divertido, que la pinta tal y como es, graciosa y desinhibida, fue cuando contó su experiencia en una cita fallida. La anécdota de por sí era muy bizarra, pero lo más atractivo fue la manera de contarla, cuando la modelo comenzó a imitar el acento chileno de su pareja.

Cinthia Fernández contó que se trataba de una persona conocida en su país, pero no dio el nombre. Sin embargo, luego de esa cita malograda, tuvo una relación de un año y medio.

“Me invitó a comer a un restaurante divino, hermoso, fino como nunca había estado en mi vida”, admitió. Pero a poco de sentarse a la mesa, ella se empezó a sentir mal. “Me siento y empiezo a gritar como un marrano, todo el restaurante mirando porque él era conocido. Lo que pasa es que sufro de gastritis crónica. Me ha pasado en varias oportunidades”.

Cinthia, doblada d e dolor, seguí gritando. pero el joven resolvió la situación con mucha delicadeza. Tras preguntarle que le sucedía, la tomó en brazos y la llevó al hospital “tipo ‘Reto al destino’”, aportó Diego Ramos.

“Pensaba que iba a salir en todos los diarios”, contó la ex de Matías Defederico. “El papelón de mi vida. El chabón en el medio del restaurante me agarra así, a caballito, y me sube al auto y me lleva al hospital a los gritos”.

Lo más divertido era escuchar a Cinthia Fernández haciendo la tonada chilena: “Terminé en el hospital, un papelón. Salimos en todos los medios. Estaba con el suero en el hospital y le digo ‘¿nunca te pasó esto en una primera cita? Y él me dijo ‘es lo más maravilloso que me ha pasado, nunca tuve una cita tan entretenida’”, dijo la actriz, poniéndose en “personaje”.

Pero a pesar de todo, estuvieron un año y medio de novios. “Fue catastrófico pero quedé bien”, concluyó Cinthia Fernández.

Fuente: Telefé