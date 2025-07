¡La pelea del año! Por qué Mauro Szeta y Paulo Kablan rompieron su amistad eterna: «Plata y celos de…»

«No hay amigos en este ambiente». A Carmen Barbieri ni siquiera se la veía, pero su voz medio quejumbrosa y otro cincuenta por ciento lloriscona quedó inmortalizada en ese audio al que le bastaron seis palabras para decir una verdad de hierro sobre la farándula argentina. Hablaba de uno de los tantos conflictos que explotaban en sus obras de verano, pero se podría escuchar ahora, de fondo, por el enfrentamiento que protagonizan Mauro Szeta y Paulo Kablan, dos amigos de toda la vida que han dejado de frecuentarse.

«Celos profesionales» es primera explicación que surge para explicar la pelea menos pensada de la temporada televisiva. La sentencia se basa en algo que aconteció hace unos meses. Seducido por una muy tentadora oferta económica -y la supuesta promesa de conducir un programa- Mauro Szeta abandonó el puesto que ocupaba en el noticiero de Telefe y emigró a América.

Por ahora está ocupando un lugar en el programa «de Lape» y dicen que le están buscando un hueco para darle una conducción. «Cuando Yanina Latorre se vaya de vacaciones, la va a reemplazar en la conducción de SQP. El está esperando pacientemente que le den su espacio» se cuenta en los pasillos de América y se anticipa lo que puede derivar en otro conflicto. «Habrá que ver -anticipan- cómo les cae a los panelistas de Yanina que venga un ajeno a conducirlos. No vaya a ser cosa que les aparezca otro Marixagate». La semana pasada, Angel faltó a LAM, la proucción eligió a Pepe Ochoa para reemplazarlo y la Balli puso el grito en el cielo.

Pero volvamos al punto: ¿Qué sucedió entre Mauro Szeta y Paulo Kablan? Que el lugar que era de Szeta en el canal de las pelotas lo ocupó Kablan, y eso, cuentan, no le gustó nada a Mauro, que es fana venenoso de Estudiantes de la Plata y también del «resultadismo» y la «escuela de familia y lealtad» que indetifican al club «Pincharrata». «No le cayó nada bien, no se lo esperaba para nada». Ahí apareció con toda su fuerza y toda su contundencia la famosa frase de Carmen en ese audio veraniego.

LA PELEA DEL AÑO: POR QUE ROMPIERON SU AMISTAD MAURO SZETA Y PAULO KABLAN

Entrevistado por la inquieta y sagaz Noelia Santone para el cada vez mas consolidado Infama de Marcela Tauro, Szeta intentó bajarle los decibles al enfrentamiento, pero entre todo el tiempo que se tomó para pensar las respuestas, los silencios que puso entre cada palabra y la poca convicción con la que habló fue un «no aclares que oscurece» tan grande como el agujero de ozono, si es que alguien lo vio.

«No es un poblema mío… digamos… cada uno elige lo que quiere…. Que se yo… cada uno… cada uno elige lo que quiere… Si se lo ofrecen a otro está todo bien… y que él lo haya agarrado está todo bien…No hay ningún imedimento» dijo con desdén. «¿Te hubiese gustado ese llamado de… «che, me ofrecieron esto?» quiso saber la cronista Santone. «Pero yo me fui de vacaciones, entonces por ahí…» trató de responder él. «Eso no es excusa» lo apuró ella. «No… bueno…. pero no es grave… graves son otras cosas. No veo nada extraño ni nada profundo en el asunto». Los mayores especialistas policiales del país, metidos en un terrible lío. Y bue…