La particular malla enteriza con la que se mostró la hermosa Alejandra Maglietti.

La modelo compartió el material fotográfico en sus redes sociales y de inmediato generó repercusión.

Alejandra Maglietti actualmente es una de las mujeres que más repercusión genera en las diversas plataformas digitales. Además de desempeñarse como modelo y panelista de televisión en el ciclo Bendita, la rubia es influencer.

Es que cada vez que opta por compartir contenido en sus redes sociales, rápidamente provoca que los usuarios se manifiesten al respecto.

Esta ocasión no ha sido la excepción y Alejandra Maglietti llamó la atención de más de uno al compartir dos imágenes en su cuenta personal de Instagram, en la que tiene un total de 1,3 millones de seguidores, donde aparece luciendo un particular traje de baño.

Una vez que el material fue publicado, rápidamente sus fanáticos no solo le dieron “me gusta” sino que también escribieron diversos comentarios al respecto.

“Cuerpo perfectooo”, “Hermosa”, “Divina!!!”, “Una diosa top sexy ale hermosa”, “Bellísima Ale sin palabras me encanta”, “Sos hermosa Ale”, “Sos tan hermosa y muy simpática Ale”, “La mas linda de todas”, fueron algunos de los mensajes que redactaron los usuario.

Alejandra Maglietti imitó a Mirtha Legrand

La mujer estuvo como invitada en el ciclo televisivo que conduce Mirtha Legrand por la pantalla de El Trece. Junto a la artista compartieron la mesa Roberto Moldavsky, Malena Guinzburg, Osvaldo Bazán, Donald y Paola Stello.

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus fanáticos fue que una vez que terminó el programa Alejandra Maglietti optó por compartir un video en el que aparece imitando a la diva.

“Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden: lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Cómo me ven diciendo la frase?”, fue la frase con la que acompañó junto al material audiovisual.

Video: Instagram @alemaglietti.