La palabra de Tatiana Luna, señalada como la tercera en discordia en la separación de la China Suárez y Rusherking

Tatiana Luna, la representante de Uruguay para Miss Mundo, dijo que no está saliendo con Rusherking y acusó a quienes difundieron esa versión, de tener mala fe.

El domingo 16 de abril en Hangar 33 (Carrasco – Uruguay), se llevó adelante el festival Blink Sound donde fueron convocados varios artistas internacionales, entre ellos Ángela Torres, FMK, Robleis, Rusherking, Agustina Giovio, Anto Lima y Dj. Flow.

A las pocas horas comenzó a circular una foto de Tati Luna con el músico argentino Rusherking, recientemente separado de la China Suarez, que despertó muchos comentarios en redes. ¨No solo es un disparate lo que han dicho algunos medios y personas en redes, al vincularme sentimentalmente con Rusherking, sino que algunos comunicadores han visto la oportunidad de jugar con una noticia falsa y obrar de mala fe¨, disparó la miss uruguaya en exclusivo con PrimiciasYa, a la salida de la facultad. ¨A ese evento fui con el equipo de producción para realizar notas a todos los artistas, ya que fui convocada para trabajar en un nuevo proyecto para tv. Es por eso que varias personas de medios fuimos ubicados en el back del concierto, estábamos con los Djs. con Fernando Cristino, había fotógrafos, lo normal. En los intervalos nos sacamos fotos con los artistas, lo hice con Ángela (Torres), con Anto (Lima) con Dj Flow, y también con Rusherking, al igual que varios de los que estábamos ahí¨, sostuvo.

El relato de los hechos

¨Subí la foto a mis redes como seguramente lo hicieron otros ahí, y a las pocas horas comencé a ver comentarios agresivos, de seguidores no sé si del cantante o de China Suarez, con un tono muy desagradable, y algunos que preguntaban si estábamos saliendo. Un disparate que aprovecho para desmentir rotundamente. Pero mi sorpresa mayor fue cuando veo que algunos comunicadores comenzaron a darle ¨color¨ a una fake news, aprovechando la separación de Rusherking y China Suarez, como si yo fuera la tercera en discordia¨, indicó.

Luego comentó: ¨Empezaron a llamarme de varios medios para preguntarme y querer hacer nota, les comenté que era una barbaridad lo que estaban diciendo, hasta que comenzaron a llamar a mi familia. Incluso algunos clientes del comercio de mi papá le preguntaron si era cierto. Te repito solo subí una foto en mis redes con el cantante, después me enteré que alguien hizo una grabación con un celular, cuando me acerqué a decirle que estábamos aguardando para hacerle la nota, eso fue todo. Y con esos 5 segundos armaron una noticia falsa. No conozco a Rusherking, nunca lo había visto en mi vida, solo converse unos segundos, nos sacamos una foto y nada más¨.

Sobre las repercusiones que tuvo este incidente, dijo: ¨Estoy sorprendida por cómo algunos especularon generando mucho ruido con algo que nunca sucedió, no les costaba nada preguntarme antes de subir esas imágenes y hacer todo es teatro, solo por perjudicar, no estuvo bueno. Voy a hablar por única vez para desmentir todo lo que se ha dicho. Tengo toda mi energía puesta en mi carrera como modelo preparándome para octubre a representar a Uruguay en Miss Mundo, además estoy estudiando mucho porque sigo cursando cuarto año de derecho en la facultad, y viendo si me inclino por escribanía o abogacía, me gusta mucho el derecho comercial. Y esto último que es un proyecto que me tiene entusiasmada y es donde me han convocado para hacer notas y coberturas para un nuevo proyecto que por ahora no puedo contar¨, subrayó la modelo y miss uruguaya para dar por terminado el tema.

FUENTE: PRIMICIAS YA