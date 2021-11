La palabra de Mica Viciconte sobre su embarazo

Mica Viciconte anoche en ‘No es tan tarde’ negó tibiamente estar embarazada, en su visita al programa de Telefe junto a su pareja, Fabián Poroto Cubero.

«Vos contestaste graciosamente, pero esto de tener un hijo ¿es algo que charlan en la pareja?» quiso saber el conductor de Telefe. Fue allí que Mica confesó sus ganas de ser madre, al reconocer «lo hablamos desde el día que lo conocí. Yo me entero que tiene tres nenas, [por lo que] era entendible si él no quería a futuro tener más hijos. Obviamente quedó como raro, porque ni bien lo conocí le pregunté. Y le dije que si yo arrancaba algo, después puede funcionar o no, yo necesito saber si él a futuro quisiera tener hijos o no … porque sino no voy a perder el tiempo. .. Y él me dijo que no cerraba las puertas « .

Allí Poroto Cubero deslizó que le gusta mucho el rol de padre, y confirmó que es un proyecto a futuro que tienen como pareja. Pero al mencionarle Paoloski el vaticinio de Pitty (la numeróloga) que aseguró que ya van a tener hijos, a Mica se le transformó la cara y atinó a decir «¿Ya? Y bueno, no sé …» . Ahí el anfitrión del programa arremetió y le repreguntó «¿No estarás embarazada?» , a lo que Viciconte atinó a decir no muy convincente «No, ¿me ves muy mal?» , tocándose la panza.