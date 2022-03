La palabra de Flavio Mendoza tras romper la puerta del Luna Park por una mala función de Stravaganza

Este fin de semana, Flavio Mendoza vivió una noche de furia mientras hacía su espectáculo Stravaganza en el Estadio Luna Park. El coreógrafo estalló de bronca en los pasillos por un problema técnico que afectó a uno de los cuadros.

Lo que sucedió fue que una de las poleas que debía levantar al bailarín para una parte de la coreografía, no funcionó bien y el artista debió hacer el truco de otra manera. Si bien la situación se resolvió con el profesionalismo que ameritaba, una vez terminada la función, el productor desató una bronca incontenida en su camarín, que terminó con gritos, patadas y golpes de puño a una de las puertas del lugar.

Esta tarde en Intrusos se refirieron al tema y compartieron las imágenes de la fallida performance. Tras esto, Pablo Layus comentó: «Flavio ya sabía que eso no funcionaba bien, pero cuando lo hicieron él se sintió mal, se sintió como que se iba a caer».

El mencionado periodista se comunicó con Flavio, que explicó lo sucedido. «Falló el motor principal en medio de la función. Todas las partes de mis cuadros el motor no me elevaba y sí, mi ataque de furia fue contra una puerta», reconoció. «La verdad es que a mí me dio mucho miedo. A esta altura me pasa algo y chau. Pero en la función la gente ni se dio cuenta y si yo no hubiera dicho algo, tampoco se hubiera filtrado a la prensa. Lo dije porque sentía que lo tenía que decir, porque yo no sentí que hice la función como quería hacerla. Eso, no fue nada del otro mundo», agregó.

Cabe recordar que al finalizar la función, el productor teatral pidió disculpas a los asistentes por la desprolijidad. «Yo hoy salí del cuadro y rompí una puerta acá del Luna Park. Pido disculpas, la puerta la voy a pagar, pero no saben lo triste que me voy. Nunca pensé en terminar una función en este lugar tan emblemático y tan maravilloso de gente con esta tristeza que tengo», dijo frente al público. «Les pido mil disculpas, porque no soy así, y no lo hago para dar lástima. No soy de los artistas a los que no les importa la gente, gracias y disculpen», cerró.

Por su parte, Marcela Tauro sumó información a lo ocurrido y detalló: «Lo que provocaron estos desperfectos es que algunas personas se fueron antes de la obra. Después explotó y rompió a patadas y puños la puerta de su camarín».