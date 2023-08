La osada anécdota de Nacho Castañares con una fanática: «Besos en la boca»

Nacho Castañares fue el subcampeón de la última edición de Gran Hermano. El joven de 20 años de edad fue uno de los favoritos del público y ha sembrado fanáticas en todo el país. Recientemente contó una intrépida anécdota que vivió con una chica cuando visitó Tucumán. En el programa streaming ‘Fuera de Joda’, que realiza junto a Lucila ‘La tora’ Villar, Daniela Celis y Julieta Poggio, revivió el incómodo momento que protagonizó: «Viene una chica, la saludo, le digo ‘hola, ¿cómo va?’ y me dice ‘no’, la miro y me dice ‘yo solo saludo con besos en la boca'». Inmediatamente Juli exclamó: «¡No, que atrevida!». «Pará que llamo a la Tora» agregó Lu, su novia, haciendo referencia a ella misma. «La miro y me río. Me agarra del brazo y me dice ‘te estoy hablando en serio. Yo solo saludo con besos en la boca'» continuó la anécdota, «la miro y le digo ‘bueno, yo no’. ‘¿No lo podés hacer por mí?’, me dice y le digo ‘no’. Estaba todo tenso ahí» finalizó el galán de GH. Sin embargo, esa no fue la única experiencia jugada que tuvo, en una presencia en Santiago le pasó algo parecido: «Otra me dijo, ‘¿nos podemos sacar una foto vos dándome un beso en el cachete?'» a lo que él respondió «no, va a ser para quilombo» y ella invirtió la propuesta «¿te lo puedo dar yo a vos?», a lo que Nacho le dijo que era lo mismo, pero frente a la insistencia terminó cediendo.