La oposición responsabilizó al Gobierno por los incidentes en la Marcha Universitaria

La oposición apuntó contra el Gobierno nacional por los incidentes en la 5° Marcha Federal Universitaria, que se llevó a cabo frente a la Plaza del Congreso.

El jefe del kirchnerismo en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, planteó ante la prensa con un claro enojo: «¿Por qué cuando no está la Policía nunca hay problema? ¿No será porque esto está armado por la propia Policía?”.

En la misma línea, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman sostuvo en su cuenta de la red social X: «Cuando un gobierno se impone a fuerza de DNU y represión, es claramente AUTORITARIO. La violencia es estatal y no hay por qué aceptarla, hay que defender el derecho a la protesta».

El diputado nacional Esteban Paulón señaló: «Adentro, los aliados del Gobierno no dieron quórum para tratar el DNU 70. Afuera, Gendarmería tiraba gases, balas de goma e hidrante sobre la Marcha Federal Universitaria» y en consecuencia, afirmó: «Un Gobierno que no cumple la ley y reprime a quienes le piden que la cumpla».

Roy Cortina presidente del Partido Socialista en la ciudad de Buenos Aires aseveró: «VERGONZOSA REPRESIÓN EN LA 5TA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA», pero dejó en claro que «NO VAN A FRENAR NUESTRO RECLAMO. MILEI, CUMPLÍ CON LA LEY».

El diputado Pablo Juliano, al igual que Germán Martínez, dialogó con la prensa y aseveró: «Terminó gaseado todo el personal de la Cámara de Diputados». «El Gobierno necesita construir una escena negativa», señaló.