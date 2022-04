La nueva de Cintia Fernández: se sumó a una plataforma para adultos y ganará en dólares

En la lucha diaria por sobrevivir económicamente, muchas famosas hallaron la manera de tener un ingreso extra y casi sin moverse de sus hogares. Es que la venta de fotos y videos sin censura crece cada vez más y ahora fue Cinthia Fernández quien se sumó a Divas Play, la plataforma para adultos, prohibida en menores de edad.

La modelo creó un perfil en la mencionada página web y ya consta de 4 publicaciones que están disponibles, aunque para verlas debes abonar. Cinthia puso a 15 dólares el acceso a la mencionada cuenta y ella está más que entusiasmada. Es una más que se suma a esta nueva manera de encontrar dinero, así como lo hizo Florencia Peña, Barby Silenzi y Silvina Escudero.

Cinthia subió un video en su cuenta de Instagram para promocionar su llegada a la plataforma

Por ahora no se publicaron las ganancias que tiene cada figura, pero se estima que rondan entre los 2.000 y 8.000 dólares, según explica Diario Show. En su foto de portada del sitio se la pudo ver a la ex pareja de Martín Baclini como Dios la trajo al mundo así que se no descarta que haya más adelante mucho contenido subido de tono.