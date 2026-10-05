La nostálgica bienvenida «con estilo» que le dio Chiqui Tapia a Messi en su llegada a Ezeiza

La nostalgia invadió el predio de la Selección Argentina este domingo por la tarde, marcando el inicio de la cuenta regresiva hacia el final de la carrera de Lionel Messi con la albiceleste. El capitán llegó poco después de las 18 al complejo de Ezeiza, que lleva su nombre, para sumarse a los entrenamientos del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Allí lo esperaba el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, quien le brindó una calurosa bienvenida llena de cariño y complicidad. El martes, frente a Benín en el Monumental, será su despedida oficial.

Tapia compartió el emotivo reencuentro en sus redes sociales con una serie de publicaciones que rápidamente tuvieron repercusión. En la primera, ambos aparecen riendo mientras se acomodan unas gafas de sol negras. «Uno que los lleva con style. ¡Bienvenido, Capi de mi vida!», escribió Tapia. Más tarde, difundió otra serie de fotos del abrazo que se dieron, acompañadas por una frase que refleja el sentir nacional: «Pa’ que le digo que no. Su adiós duele».

Messi bajó de una combi luciendo una amplia sonrisa, lentes oscuros y una campera que combinaba con sus zapatillas. El fin de semana fue un refugio para recargar energías en la intimidad familiar. Tras aterrizar en Argentina el viernes, acompañado por Antonela Roccuzzo, sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro) y su madre Celia, se recluyó en su residencia del barrio privado de Funes. En ese ambiente tranquilo, el sábado aprovechó para seguir desde su tablet el triunfo por 4-1 del CD Eldense, club de la Segunda División de España que recientemente sumó a su órbita de inversiones.

Con la mente ya puesta en la Selección, su agenda incluye un asado con la delegación. Esta cena contará con invitados especiales, entre ellos Leandro Paredes, quien pese a estar inhabilitado para jugar por una sanción de la FIFA, se hará presente para acompañar de cerca a su amigo en estas horas históricas.

El regreso de De Paul junto a Messi

Junto a Messi también se sumó Rodrigo De Paul, su compañero inseparable, con quien Tapia también compartió un momento afectuoso en redes sociales. Bajo el breve mensaje «El motor», el presidente de la AFA publicó dos fotos abrazándose con el ex Racing.

La incorporación tardía de De Paul tiene explicación: el volante disputará únicamente el partido ante Benín, luego de no haber sido convocado para los encuentros frente a Bolivia y Burkina Faso. Lionel Scaloni ya había anticipado esta planificación para probar nuevas alternativas: “Viene solo para el último partido porque queremos ver a otros chicos, como en su momento pasó con Fideo (Di María)”, explicó el entrenador, en un caso similar al de Giovani Lo Celso.

Toda esta previa culminará en la gran fiesta del martes en el Monumental. La intención es reunir a todos los héroes del Mundial de Qatar 2022 junto a su círculo íntimo, aunque la foto perfecta tendrá ausencias confirmadas. La Roma no autorizó los viajes de Paulo Dybala ni Nahuel Molina, por lo que ambos se perderán el evento. Por otro lado, la posible —y aún incierta— presencia de Alejandro «Papu» Gómez sigue siendo un interrogante en este reencuentro.