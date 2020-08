La noche de Mirtha: Juana Viale abrió el programa con un mensaje para el presidente Alberto Fernández

La conductora le dedicó unas palabras a Fernández y le terminó pidiendo una aclaración sobre una situación particular.

Juana Viale abrió La noche de Mirtha con un mensaje para el presidente Alberto Fernández.

“¿Cómo están? Buenas noches. Gracias a todos los que nos acompañan en la pantalla de eltrece. Muchas gracias por acompañarme otro sábado más en ¿la no cuarentena? En el… No sabemos cómo decirlo. Yo ya no sé cómo decirlo. Que alguien me diga, señor Presidente, en qué fase estamos de la no cuarentena, o cómo denominarla. Por favor”, sostuvo Juana Viale.

“Muy feliz, estoy haciendo el programa otra vez y la gente que me quiere, y algunos no tanto”, agregó la conductora de La noche de Mirtha.

Experiencia paranormal

Juana Viale recordó una experiencia paranormal que vivió tiempo atrás, en un viaje a Mendoza, durante la emisión de este domingo de Almorzando con Mirtha Legrand.

Todo comenzó luego de que Patricia Sosa y Carmen Barbieri, invitadas a la mesa de este domingo, contaran situaciones parecidas.

“A mí me pasó en Mendoza, estaba con mi hija, Ámbar tenía 3 años y dos amigas más. Estábamos andando en auto y siempre que hacemos viajes en auto somos dos que manejamos, que siempre nos turnamos el volante”, comenzó recordando Juana.

“Estaba Coki manejando y yo estaba atrás con Ámbar. Y yo tenía un auto que tenía el techo que se abría. Mendoza, cielo azul, dos de la tarde, despejadísimo, y de repente una luz así se posa arriba y yo digo ¿un lucero a esta hora? no se puede prender una estrella ahora”, continuó Juana.

“Digo che, miren eso, ¿qué raro no?, como una luz posada así en el cielo. Y la luz empieza fum, fum, fum (haciendo el gesto como que iba de un lado para el otro) y desapareció”, continuó Juana.

