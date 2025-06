La mujer de un futbolista de la Selección deslumbró desde Punta Cana

De vacaciones en el Caribe, Agustina Gandolfo compartió postales desde Punta Cana en la que posó al aire libre bajo el sol tropical. La influencer y pareja del futbolista Lautaro Martínez volvió a destacar por su estilo, esta vez apostando a un look veraniego que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Agustina Gandolfo. Instagram

En una de las publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram, Gandolfo lució una microbikini en color mocha mousse, una tonalidad que ya se posiciona como el color del 2025. Este tono, versátil y elegante, se impone tanto en opciones veraniegas como en looks invernales, convirtiéndose en una de las apuestas más sofisticadas de la temporada.

Agustina Gandolfo lució sus curvas. Instagram

El corpiño es tipo strapless con frunce central y detalle de arandela metálica en el frente, con breteles finitos. La bombacha, diminuta y colaless, tiene moldería cavada y se sujeta con tiras finas regulables a los costados que se atan en forma de moño. El diseño, de estética minimalista, destaca por su color marrón uniforme, sin estampados ni brillos.

Estilo minimalista y toques noventosos

Como suele hacerlo, Agustina completó su look con una cuidada selección de accesorios que potenciaron su outfit. Completó el look con un par de lentes de sol rectangulares de marco negro, de inspiración noventosa. Además, sumó accesorios dorados: una cadena fina con dije pequeño, aros medianos y pulseras metálicas.

Agustina Gandolfo en Punta Cana. Instagram

La combinación de tonos neutros, siluetas simples y detalles metálicos le dio al look un aire sofisticado pero relajado, ideal para las postales caribeñas. La modelo e influencer llevó el pelo suelto y mojado, peinado hacia atrás, y la piel bronceada a tono con el paisaje caribeño, reforzando el espíritu de vacaciones y desconexión total.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Muchos elogiaron su estilo y destacaron la forma en la que logra combinar tendencias actuales con una impronta personal que ya es su sello. El color mocha mousse, en particular, se robó todas las miradas y posicionó el look como uno de los más destacados del verano.

Agustina Gandolfo de cara al mar y de espaldas a la cámara. Instagram

Terapia de playa y moda en clave tropical

Días antes, Agustina ya había anticipado su estadía en el paraíso caribeño con otras imágenes sobre las blancas arenas, entre palmeras y con el mar de fondo: “Cabello salado, café frío y terapia de playa”, escribió junto a las mismas. Allí lució sus curvas en su máximo esplendor, con la parte inferior de la bikini ultracavada y una musculosa cubriendo su torso.

Agustina Gandolfo disfrutando de la playa. Instagram

Su feed se transformó en una verdadera postal tropical, combinando moda, relax y escenarios soñados. Lejos del frío europeo, donde vive durante el año junto a Lautaro y su hija, Agustina se sumó al grupo de influencers que eligen escapar al calor del Caribe para recargar energías y mostrar sus apuestas de verano. (Con información de TN Estilo)