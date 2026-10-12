La Moderna de Dufaur vivió una jornada inolvidable con la primera Vaquillona al Asador

Una jornada espléndida se vivió en la localidad de Dufaur, donde el Viejo Almacén «La Moderna» fue escenario de la primera edición de la Vaquillona al Asador, una propuesta que despertó gran expectativa y reunió a numerosos comensales, familias y turistas provenientes de distintas localidades de la región.

Desde las primeras horas de la mañana, el lugar comenzó a recibir visitantes que pudieron disfrutar de un ambiente cálido y familiar, compartiendo mates, desayunos y diferentes propuestas dulces, mientras observaban de cerca uno de los grandes atractivos de la jornada: la preparación y cocción de una vaquillona entera al asador.

El arte de cocinar al asador

La cocción se convirtió en un verdadero espectáculo. Los presentes tuvieron la oportunidad de apreciar la habilidad, la experiencia y la dedicación de quienes asumieron la responsabilidad de preparar la carne, cuidando cada detalle para que llegara a la mesa caliente, tierna, sabrosa y en su punto justo.

El fuego, las brasas, los aromas y la paciencia de los asadores fueron protagonistas de una mañana en la que también hubo espacio para aprender, observar y compartir conocimientos sobre una de las tradiciones más arraigadas de nuestra cultura criolla.

Fue una verdadera demostración del arte de cocinar al asador, una tarea que requiere tiempo, oficio y una especial sensibilidad para dominar el fuego y conseguir el mejor resultado.

Un recorrido por las raíces históricas de Dufaur

La propuesta no se limitó exclusivamente a lo gastronómico. Los visitantes también tuvieron la posibilidad de participar de una visita guiada por la localidad, recorriendo edificios y lugares representativos de Dufaur.

Durante el recorrido se compartieron referencias históricas, anécdotas y aspectos vinculados con los orígenes y el desarrollo de la comunidad, permitiendo que quienes llegaron desde otros puntos de la región conocieran parte de la identidad y el patrimonio de este pueblo.

Fue una manera de complementar la experiencia gastronómica con una mirada turística y cultural, poniendo en valor las raíces históricas y las historias que forman parte de la vida de Dufaur.

Las tradicionales galletas de campo también tuvieron su protagonismo

Otro de los momentos interesantes de la jornada fue la demostración de elaboración de las tradicionales galletas de campo, a cargo del panadero de la localidad.

Los asistentes pudieron conocer detalles de su preparación, las técnicas utilizadas y los secretos de este producto tan característico de las panaderías de nuestros pueblos.

La experiencia se completó con la degustación de las galletas, que llegaron a las mesas para acompañar el encuentro y recuperar esos sabores que forman parte de la memoria gastronómica de la región.

Música, danzas y folclore para completar la celebración

Después del almuerzo, la sobremesa también tuvo sus atractivos. La música, las danzas folclóricas y diferentes espectáculos artísticos aportaron alegría y entretenimiento a una celebración que se extendió en un clima de camaradería.

De esta manera, el público pudo disfrutar de una propuesta integral, en la que cada actividad tuvo su espacio y contribuyó a convertir el encuentro en una verdadera fiesta de las tradiciones.

Un debut que invita a pensar en una segunda edición

La primera Vaquillona al Asador en el Viejo Almacén La Moderna dejó una excelente impresión por la variedad de sus propuestas, la convocatoria de visitantes y la posibilidad de reunir en un mismo lugar gastronomía, turismo, cultura e historia.

El feriado también favoreció la llegada de familias y turistas que eligieron Dufaur para compartir una experiencia diferente, disfrutar de la tranquilidad del pueblo y reencontrarse con las costumbres camperas.

Por lo vivido, esta primera edición abre una interesante perspectiva para pensar en su continuidad y comenzar a imaginar una segunda convocatoria que permita consolidar la propuesta dentro del calendario de actividades de la región.

Dufaur volvió a demostrar que los pueblos tienen mucho para ofrecer cuando se combinan la iniciativa, el trabajo y la puesta en valor de sus tradiciones.

Una jornada hermosa, completa y con el inconfundible sabor de nuestra tierra, que seguramente quedará en el recuerdo de quienes tuvieron la oportunidad de disfrutarla.

Fotos: La Moderna y Camila L’Hoste

FUENTE: NOTICIAS DE TORNQUIST