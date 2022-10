La modelo y ex Combate Argentina Julieta Rodríguez, se mostró felíz tras llegar a ser tapa de la revista PENTHOUSE

¿Cómo Fue Que Decidiste Venir A México Y Cuáles Fueron Los Motivos Por Los Que Adoptaste Al País Co Como Tu Nuevo Hogar?

Vine con una agencia de modelos y después de un par de meses de vivir en este país me enamoré por com- pleto. Es increíble y hermoso desde todos sus ángulos. Amo a su gente y me siento agradecida de que me hayan hecho sentir en casa.