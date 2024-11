La modelo XXX que tiene un fuerte parecido a María Becerra aunque otros, la comparan con La Joaqui

(Por Ciudad Noticias): La Chica de la Semana de hoy, además de ser un infierno, tiene un parecido muy fuerte a la “nena argentina” María Becerra, pero contó que sus fanáticos también la comparan con La Joaqui.

Flor Demon es una modelo XXX que grabó videos con algunos reconocidos actores del rubro. En ésta entrevista, nos cuenta más sobre su intimidad, propuestas, y el increíble parecido con María Becerra.

-De dónde sos, cuantos años tenes y a qué te dedicas

*Soy de Salta, tengo 28 años y soy creadora de contenido además de pole dancer.

-Bajo que signo naciste y cómo definirías tu personalidad

⁠*Libra y mi personalidad es muy espontánea. Soy carismática, tengo mi carácter pero también soy sensible.

-Dijiste que vendes contenido para adulto y se te ve muy bien por donde se te mire. ¿Alguna dieta especial o entrenamiento?

*La realidad es que le debo todo a mi genética, no hago ninguna dieta, como bastante bien, me doy todo tipo de permitidos, pero sí entreno mucho, en el gym y también hago Pole Dance

-Es increíble en algunas fotos y videos tu parecido con la “Nena Argentina” María Becerra. ¿Te lo dicen mucho?

⁠*Me dicen mucho que me parezco a María Becerra pero yo la verdad no me veo ni un poco parecida, también me dicen que me parezco a la Joaquí, (risas), serán los tatuajes.

– ¿Alguno tuvo el morbo de estar con vos pensando que estaba con la famosa cantante?

⁠*(Ja, ja), que yo sepa no, pero seguramente alguno con el que estuve tuvo el morbo de estar con Demonflor.

-La propuesta más loca que recibiste a cambio de una noche de pasión.

*Creo que la propuesta más loca que recibí fue de mucho, pero mucho dinero a cambio, también me ofrecieron viajar pero la verdad es que no me animé.

-Hiciste videos con hombres. ¿Los elegís vos? ¿qué buscas principalmente del modelo afortunado a filmar con esta diosa?

*Sí, los hombres con los que colaboré los elegí yo, recibo muchas propuestas para filmar, pero lo que principalmente busco es que la colaboración me sirva laboralmente y que mínimamente me guste la persona claro.

-¿Grabaste con morenos? …¿es mito o realidad?

*Nunca grabe con morenos aún.

-Te han avanzado futbolistas, actores, cantantes reconocidos?

*Sí, estuve con varios cantantes de hecho, algunos internacionales, futbolistas también pero ninguno que juegue en primera, (ja,ja) , y después actores también pero de bajo perfil.