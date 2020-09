La modelo webcam que fantasea con hacer un trio con Noelia Marzol: “Me gustaría que viera la nota”

(Por Ciudad Noticias): Hoy, en nuestro segmento de la “Chica de la Semana”, tenemos a una espectacular entrerriana que a la hora de preguntarle con qué famosa haría un trio, no lo dudo y eligió a una reconocida actriz y bailarina que está teniendo uno de sus mejores años pese a la pandemia por el Covid-19.

Se llama Noraly, y aquí conocerás de ella.

-¿Hola, cómo están?. Hace rato soy lectora del sitio en especial me gusta mirar mucho las producciones fotográficas y consideré que podía ser una chica sexy para el portal y también para que me puedan conocer más.

¿De dónde sos y a qué te dedicas?

-Soy de la provincia de Entre Ríos (Concordia), vivo en bs as hace más de 4 años soy de Sagitario. Además soy personal trainer, bailarina; me gusta mucho entrenarme y entrenar, pero en esta época de cuarentena me tuve que reinventar y actualmente soy modelo webcam y trabajo para distintas plataformas.

Háblanos un poco de cómo es tu personalidad.

-Me consideró una persona muy fuerte, temperamental, libre. Me gusta hacer lo que quiero y tenga ganas , muy apasionada en todo lo que hago.

¿Por qué crees que los hombres se excitan mucho cuando ven una mujer con calza?

-Mmm, es difícil. Los hombres tienen muchos fetiches, pero creo que porque al marcarse el hombre se imagina todo lo que puede haber debajo de la misma.

Tu arma de seducción con la que sabes que tenes rendido a tus pies a cualquier hombre.

– La mirada, eso hace que los hombres caigan rendidos a mis pies, tengo una mirada fuerte y penetrante, también me gusta ponerme mucho perfume. Eso atrae mucho a los hombres.

¿El lugar más loco donde tuviste sexo?

-Uf, jaja, me hiciste recordar ese momento, es común pero para mí el más loco , fue en la calle y encima de una moto , bueno lo dejo ahí así se imaginan todo ustedes y en la próxima les cuento el final . Mucha adrenalina lo volvería a repetir, me gusta tener sexo lugares públicos.

¿A qué famosa invitarías a un trio?

-Haría un trío con Noelia Marzol , me gusta porque es muy sensual y se anima a todo igual que yo. Creo que podríamos llevarnos muy bien en la cama, me encantaría que pueda leer esta nota y conocerla.

¿Qué tan importante es el tamaño?

-Ja,ja, es importante el tamaño, creo que las mujeres miramos si se marca esa parte , pero aparte del tamaño tienen que saber usarla.

¿Estuviste con algún hombre muy bien dotado?

– Si lo reveló no me van a creer, pero bueno, les cuento, fue muy. Muy grande, 28 cm maso menos, increíble.

Fue en Aruba, un verano en el 2009, jaja, nunca vi algo igual.

¿Tragas o escupir?, ¿te han sorprendido con lo que suelen terminar?

-Sí, me han sorprendido pero creo que no hay que desperdiciar nada, si alguien me gusta mucho trato de que sea en mi boca.

¿Con cuántos hombres al mismo tiempo pasaste una noche fogosa?

-Nunca estuve con más de un hombre pero no descartó la posibilidad.

¿Sos de filmarte en la intimidad?

-Sí, de hecho filme para una página, lo volvería a repetir, una experiencia maravillosa.

¿Te llegan propuestas de jugadores?

-No, sí me llegan muchas propuestas pero nunca concrete, me gustaría conocer un jugador de fútbol, me ratonean mucho.

¡Mar o sierras?

-Mar, sin dudas, las sierras las elegiría para pasar con alguien que me sienta bien.

Un color

-Un color… mmm, no tengo uno preferido pero si soy mucho del negro o blanco.

Comida preferida.

– Comidas todas, sáquenme cualquier cosa menos la comida.

Un trago.

-Tragos no tanto prefiero una buena copa de vino.

¿Te gusta el sexo oral?

-Amo que me hagan esta pregunta, me encanta hacerlo, creo que me destaco mucho en eso y también me gusta que me lo hagan por supuesto y que podamos terminar los dos juntos.

¿Tu posición favorita?

-En el sexo vale todo, me gusta experimentar, pero si tengo que elegir, fuerte y contra la pared.

¿Estás en pareja?

– No, por suerte

INSTAGRAM DE LA MODELO: @xanelarg

PH:@alealonsoph