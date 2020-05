La modelo Stephanie Demner reveló una situación traumática que vivió con un ex: “Tu celular o voy a pensar que es verdad”

Stephanie Demner sorprendió al revelar una relación muy compleja que mantuvo. Tras cortar con su ex y por los ataques que sufrió, debió hasta cambiar la cerradura.

La influencer habló con Martín Cirio, más conocido como La Faraona, sobre una relación muy complicada. La ex de Fede Bal, que reconoció que con el hijo de Carmen Barbieri es con uno de los pocos exs con los que terminó bien, recordó los episodios que vivió con otra pareja.

“De un día para el otro me dijo ‘hasta acá llegué, no puedo más’ y me pidió un tiempo, pero seguía viniendo”, recordó la pareja de Guido Pella. Ella, según confesó, estaba muy dolida.

“A los dos días ponele que estaba mejor y me arreglaba para ir a algún evento o trabajo y me decía: ‘Qué bien se te ve, me alegro que estés mejor'”, continuó Stephanie. El vínculo fue volviéndose cada vez más tóxico hasta llegar a un punto alarmarte.

“Una vez estaba durmiendo y cayó a las siete de la mañana con un portazo y empezó a gritarme de todo porque pensó que estaba con un flaco”, relató la mediática. Ella se negó a darle el celular, como su ex le exigía.

“‘Dame tu celular o voy a pensar que es verdad lo que creo'”, le dijo él. “Si le daba mi celular iba a ver un montón de mensajes con mis amigas, no con pibes, pero no tenía ganas”, explicó la estrella de Instagram.

“Él no iba a buscar conversaciones con pibes sino con mi mejor amiga porque ahí es cuando hablás más cosas”, y luego agregó: “A partir de ahí cambié la cerradura porque fue todo un ‘dramón'”. Por último, Stephi sostuvo: “Hubo muchos episodios violentos cuando cortamos”. Incluso, su violento ex estrelló contra la pared una computadora que ella le había regalado.