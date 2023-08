La modelo OnlyFans que sería la tercera en discordia en la presunta separación de Thiago y Daniela de Gran Hermano

(Por Ciudad Noticias): El ex Gran Hermano habría engañado a la joven con una espectacular modelo que vende contenido para adultos en la plataforma OnlyFans.

A solo dos días que se conociera que Daniela Celis y Thiago Medina serán papás de gemelos, Ciudadnoticias.com pudo acceder a un material que delata al ex hermanito.

Ailén Ledesma es la modelo de contenido para adultos que atrajo la atención de Thiago y a éste diario online, llegaron las pruebas que confirmaría lo que sería el inicio de un encuentro que se dio horas después.

El jueves 17 la hermosa modelo y el ex hermanito se encontraron en una disco porteña en la que suelen concurrir influencers, tiktokers y reconocidos cantantes. Si bien ambos coincidieron en una mesa del vip, las miradas eran constantes pero hasta ahí, tomaron todos los recaudos por la gran cantidad de personas que estaban captando imágenes del lugar con sus teléfonos móviles, sin embargo, más tarde, Ailén y un grupo de amigas fueron invitadas a un after en la reconocida disco INK, y Thiago con su grupo de amigos, se juntaron con las chicas y compartieron mesa en el VIP. Desde ese entonces el futuro papá de gemelos, no paró de hablarle al oído a la voluptuosa modelo tratando de conquistarla pero el ex integrante del Reality, se cuidaba mucho de alguien que al pasar, tomó imágenes y no se animó a besar a la joven, pero cuando cesaron los flashes, Thiago le comió la boca a Ailén y los besos eran apasionados.

Pero el mediático parece no haberse conformado con la modelo OnlyFans, sino que también hablaba con otra de las chicas del mismo grupo y hasta les habría ofrecido hacer un trio pero ambas diosas no aceptaron la propuesta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ailén 333 (@ailenldesma)

Luego de la noche acalorada de Thiago, parece ser que éste le habría comprado contenido XXX a una de las chicas y las pruebas estarían en el pago efectuado.

Lo cierto que Thiago Medina estaría aprovechando su momento mediático y hasta intercambió Whatsapp por lo que hasta el día que Daniela confirmó su embarazo, éste, se seguía escribiendo con Ailén Ledesma, la tercera en discordia de la presunta separación de Daniela y Thiago.