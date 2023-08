La modelo Karen Castelli tuvo un gran paso por «Los 8 Escalones» y se llevó los 3 millones de pesos.

(Por Ciudad Noticias): Karen Castelli saltó a la fama cuando comenzó como bailarina en el programa «Pasión de Sábado», luego formó parte del reality «Despedida de Solteros» y tras el mismo, continuó su carrera como modelo. En las últimas horas la espectacular morocha, probó suerte en el programa de Guido Kaczka y demostró sus habilidades.

En cada emisión de Los 8 escalones (eltrece), los participantes tienen algunos segundos para conversar sobre cuestiones personales con Guido Kaczka. Este lunes quien llamó la atención de todos con su relato fue Karen Castelli, que actualmente es empleada de una logística aunque también trabajo como periodista deportiva y modelo.

Después de contestar acertadamente una pregunta relacionada con Disney, la concursante reveló que tiene una prenda muy especial de la “La casa del ratón”. “Duermo con un pijama de Mickey, lo podés ver en mis redes. ¡Te lo juro!”, dijo entre risas y le sugirió al conductor del ciclo a que visite su cuenta de Instagram.

“¿En serio?”, le preguntó el conductor del ciclo. Ese fue el puntapié para que Karen se explayara sobre el particular outfit. “Viajé hace poco a España y me compré un pijama de Mickey porque me encanta”, indicó la joven.

Más allá de este dato, Castelli se destacó en el programa por otro motivo: fue la ganadora de los tres millones. Además, generó aplausos cuando contó que va a gastar el dinero para comprarle un auto a su hija de 19 años. “Karen, ¡3 millones de pesos!!! Y ahí viene la hija, ahí viene Yazmín, mamá e hija, hija y mamá”, exclamó Kaczka para darle un cierre al emotivo momento.

Los 8 Escalones: Guido Kaczka descolocó a un participante con una pregunta sobre su vida personal

La semana pasada, uno de los participantes de Los 8 escalones sorprendió a Guido Kaczka cuando dio a conocer el tema sobre el que era fanático. El conductor le preguntó a cada uno el porcentaje que habían sacado en la prueba anterior al ingresar al programa y Martín contestó que había promediado el 80%. En ese momento, el productor lo sorprendió con una pregunta inesperada: “¿Vos te fascinas con las hormigas?”.

“No me quemés, no me quemés”, bromeó el concursante. “Sí, sí… es una historia un poco larga, pero básicamente una compañera en el laburo contó que a sus hijos les había comprado un hormiguero”, expuso. “¿Un terrario?”, consultó Guido.

“No, veo videos”, contestó Martín. “Ah te fascinas mirando videos, pero no tenés hormigas”, quiso saber Kaczka. “Todavía no”, retrucó el participante que admitió que su “plan es tener un terrario”. “La vida de las hormigas es fascinante”, agregó la panelista Carmen Barbieri, al intercambio.