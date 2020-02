La modelo Flor Torrente, aclaró cuál es su situación sentimental y el porqué de la ruptura con Ignacio Saraceni

La actriz Florencia Torrente transita su mejor momento profesional pues tras el Bailando 2019, fue contratada para protagonizar una obra de teatro en Carlos Paz que goza de gran éxito.

Durante el ciclo más popular de la televisión argentina, la modelo tuvo un romance con su compañero de baile Ignacio Saraceni pero no prosperó. Sucedió que mientras ella trabaja en el interior, el bailarín fue visto a los besos con otra chica en Buenos Aires

En el presente, Torrente habló en una entrevista radiofónica y afirmó “nunca no hablé ni no contesté sobre el tema. No somos novios pero nos queremos mucho. Es una persona muy importante. No nos vemos ahora porque estoy en Villa Carlos Paz pero si hablamos”.

Por último, fue indagada sobre la salud de su mamá Araceli González que estuvo internada y fuera de los medios durante unos cuantos meses “está muy bien. Está en un momento re bueno de ella porque está a punto de estrenar su peli, que armaron y produjeron. Está con proyectos que se están por realizar. Está en un gran momento de su vida”.