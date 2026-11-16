Sofía Naidenoff visitará la ciudad este viernes 20 para participar de «Del dato al aula bonaerense», una jornada regional organizada por DALE! en la Universidad Nacional del Sur. La ministra contará cómo se implementó un programa de lectura y escritura que, según el Gobierno chaqueño, alcanzó a más de 100.000 estudiantes de primaria.

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¿Cómo se lleva un plan de alfabetización del papel al aula? Esa será la pregunta que abrirá la jornada regional de educación «Del dato al aula bonaerense», el viernes 20 de noviembre a las 18 horas en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, Colón 80, Bahía Blanca.

La ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff, presentará la experiencia de Aprendo Leyendo, un programa centrado en la enseñanza de la lectura y la escritura en los tres primeros grados de primaria. Su exposición abordará cómo se organizó la formación docente, qué materiales se distribuyeron en las escuelas y cómo se hizo el seguimiento de los aprendizajes. Según el Gobierno del Chaco, la iniciativa alcanzó a 1.162 escuelas y más de 5.000 docentes.

La visita permitirá poner esa experiencia en diálogo con una pregunta para las escuelas bonaerenses: qué herramientas necesitan los docentes para acompañar a los chicos que encuentran dificultades al aprender a leer y escribir. La jornada, organizada por el programa DALE!, impulsado por la senadora provincial Nerina Neumann, convoca a docentes de todos los niveles y modalidades, equipos directivos, inspectores y estudiantes de carreras vinculadas con la educación de Bahía Blanca y el sudoeste bonaerense.

En el primer panel, Naidenoff estará acompañada por la diputada nacional Karina Banfi, quien abordará los desafíos de la educación argentina, y Nicolás Bonino, consejero general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que presentará un diagnóstico de la educación bonaerense y sus prioridades.

El segundo panel reunirá a Martín Izcovich, estudiante avanzado de Ciencias de la Educación de la UNS e impulsor de @MiDocencia, que compartirá experiencias y sentidos del trabajo docente. La psicopedagoga e inspectora Mariana Montero expondrá sobre los desafíos de la alfabetización e Ignacio Fernández Sallustio, consejero escolar de Bahía Blanca, hablará sobre las desigualdades educativas en la provincia.