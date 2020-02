La mejor coreógrafa de la temporada en MDQ, Georgina Tirotta, demostró ser una coach todoterreno y con estilo.

Hace semanas, se quedó con el Estrella de Mar ya que fue elegida como la mejor coreógrafa de la ciudad balnearia. Fresca, simpática, y agradecida, demostró que para llegar al lugar que ocupa, hay que remarla y por eso la consideramos una mujer muy preparada y todo-terreno y con estilo como pocas.

BUENO, UNA VEZ MAS TENEMOS EL LUJO DE HABLAR CON UNA ESTUPENDA COACH Y MUY EXIGENTE SEGÚN ME CONTÓ UN PAJARITO.GEORGINA, ¿TAN ASI SOS?, ¿MUY DETALLISTA EN TODO?

-Creo que al final nunca tuvimos el gusto mutuo de “hablar” Realmente ja,ja. Esta sería la primera vez que hacemos esto. Un placer enorme.

“Soy exigente en general. Sí, creo que cuando uno tiene pasión por lo que hace ser así es inevitable. Pero trato de que la exigencia sea siempre con respeto para conmigo y con todos los que me rodean, me gusta trabajar sacando lo mejor del otro, incentivándolo a crecer y a ganar confianza en sí mismo”.

CÓMO ES EN TU CASO MANEJAR TANTAS CHICAS CUANDO SABEMOS QUE SIEMPRE HAY RIVALIDAD, MÁS CUANDO ESTAN EN OBRAS COMO EN ÉSTAS.

-La “rivalidad entre chicas” creo que ya pasó de moda. Estoy totalmente en contra de eso. Me parece bajísimo y muy poco maduro. La competencia siempre es dura en general en nuestra profesión, siendo que uno empieza por ir a castings o audiciones en donde ya de por si competís con vos mismo. No fomento ni avalo la rivalidad entre compañeros cerca mío.

¿TE HAN HECHO ENOJAR FUERTE EN LA TEMPORADA O DENTRO DE TODO VENIS RELAJADA?

-Ja,ja. No me han hecho enojar para nada. Como todo trabajo hay imperfecciones qué hay que solucionar, hay cosas que se ensucian qué hay que limpiar, ensayar, modificar… siendo la directora (junto con Horacio Sansivero) estamos al mando de todo, desde la artística hasta la técnica. Pero nuestro objetivo es muy claro: que la obra se vea, se escuche y se sienta hermosa.

QUE TE SEDUJO ACEPTAR ÉSTA OBRA, PORQUE PROPUESTAS DEBERAS TENER Y MUCHAS.

-De esta propuesta me sedujo estar a cargo de la creación desde cero de un espectáculo. Vengo aspirando a eso hace mucho, creando cosas más chicas, menos comerciales, o para eventos… pero escribir, diseñar, gestar una obra desde cero sabiendo que se estrenaba para hacer temporada en Mar del Plata y con los dos artistas con los que trabajé todo el año, (Flor y Gabo), me enamoró.

¿A LA GENTE NUEVA QUE LLEGA A VACACIONAR, PORQUE TENDRÍA QUE IR A VER LA OBRA?

-Ups!…creo que la gente que viene a mardel debería venir a ver La Fiesta Inolvidable porque tiene TODO muy consolidado. Van a ver calidad en todas las áreas: iluminación, vestuario, música, bailarines, humor. Es una montaña rusa de emociones ya que con Horacio tratamos de que EL HOMENAJE A ARTISTAS POPULARES NACIONALES, sea el hilo conductor todo el tiempo. Llevando a la gente desde la emoción hasta las carcajadas.

MIRAMOS TUS TRABAJOS Y ESTUVISTE EN LOS MEJORES LUGARES. TRABAJASTE Y LO SEGUÍS HACIENDO CON GENTE GROSA DE VERDAD. ¿SOS DE AGRADECER EN ALGÚN MOMENTO DEL DIA A DIOS POR TODO LO QUE TE HA DADO Y TE SEGUIRÁ DANDO?

– Soy muy muy afortunada de haber trabajado siempre en proyectos hermosos, en teatro y tv, en cosas Off y también súper comerciales. No creo en el Dios del catolicismo, pero sí creo en algo más grande y poderoso que nosotros. Así que sí, tengo mis métodos para tratar de agradecerle lo más posible a la vida por tener la fortuna de trabajar de lo que amo.

¿VAS A SER PARTE DEL BAILANDO ÉSTE AÑO O AÚN NO TENES NADA CERRADO?

-Del Bailando 2020 aún no se nada. Ojalá me convoquen, amo trabajar en el rol de coach justamente porque se presentan desafíos de creación constantes. Cruzo los dedos para volver a formar parte del programa.

VIMOS QUE SOS MUY ELEGANTE. DESPUÉS ME PODRÁN DECIR MUCHOS…Y, PERO ES BAILARINA!!! EL TEMA ES QUE PUEDE HABER MUCHAS BAILARINAS O COACH COMO VOS, PERO NO SE TIENE TU ESTILO SIEMPRE Y ESO ES UN ADN QUE LO TENES CLARAMENTE INCORPORADO.

-Gracias por el gran halago de la elegancia jaja. Me súper divierte el “estilismo”. Si me estresa ni lo intento. Prefiero quedarme en ojotas y relajada, jaja, pero cuando tengo la energía disfruto mucho de pensar looks y contar con gente copada que me ayude a llevarlos a la realidad o solita me voy armando las opciones.

¿QUÉ HACES LOS DÍAS LIBRES? METES PLAYA, Y…¿ALGUN TOPLESS PUDIERON VER LOS TURISTAS DE ESTA BOMBA HIPER-ATRACTIVA?

-Los días libres trato de estar siempre en la playa. El mar es mi gran amor! Mar del plata es mi segunda ciudad, vengo desde que nací, me da mucha salud y calma. Topless acá en Argentina no se me ocurre hacer ja,ja-

¿COMO DEFINIRIAS A FLOR DE LA V?

-Flor de la V, mi amada “coqueta” (como le digo yo) es la laburante más enfocada que yo he conocido en este ambiente. Cuando la conocí en 2015 me di cuenta lo que siempre había admirado de ella era real: una luchadora nata, que va siempre por lo que quiere, que trabaja muchísimo para ser lo que es! Y con un humor que me hace morir de la risa. Tengo muchísimo que agradecerle a Flor ya que es muy, muy leal con quienes considera talentosos y luchadores como ella, y siempre piensa en mí para el trabajo.

TE LLEGAN MUCHAS PROPUESTAS Y REGALOS DE ADMIRADORES SECRETOS, PORQUE SIEMPRE TODOS ESTAN A LA EXPECTATIVA.

-¿Todos están a la expectativa? Me muero!!! Esa no la sabía, ja,ja no me llegan ni propuestas ni regalos. Bah… no dejaría llegar propuestas por redes sociales (que sería la única manera de contactarme) porque justamente es un medio bastante irreal. Y regalos no che! No tengo la suerte. Sí tengo algunos seguidores de mi laburo hace muchos años que son muy muy amorosos y atentos conmigo tengo tazas, mates, remeras.

¿QUE PODES DECIRLE A ESAS CHICAS QUE SON DE OTRAS PROVINCIAS Y TIENEN UNOS TALENTOS ÚNICOS Y POR AHI DUDAN SI VALE LA PENA ESTUDIAR Y DAR LO MEJOR PARA EL DIA DE MAÑANA SER COMO VOS? UNA GRAN COACH.

-A los artistas de otras provincias que saben que quieren dedicarse al arte, sea cual sea su expresión, les aconsejó primero FORMARSE MUCHO porque estamos en una época de pura inmediatez y en la que la mayoría sólo aspira a ser “famoso”. Nunca entendí muy bien ese objetivo… pero si su meta es trabajar de lo que estudiaron mi segundo consejo es presentarse a muchas audiciones y castings ya que en nuestra carrera tenemos más “NO” que “SI”. Pero hay que aprender a remar.

¿SEGUIS CIUDAD NOTICIAS?….¿TE RESULTA INTERESANTE O POLEMICO A LA HORA DE NUESTRAS NOTAS? TE PREGUNTO PORQUE SI ALGO NOS HAN DESTACADO FAMOSAS Y NO FAMOSAS, ES QUE SE LES DA OPORTUNIDADES A CHICAS QUE NO TIENEN LLEGADA A LOS MEDIOS MÁS GRANDES.

-Los sigo en Instagram, Si, sí. No tengo Tv, no me gusta la tele argentina; así que más o menos me entero de las cosas por las redes. Hago como un “pasando revista” con sus títulos y trato de no vivir tan metida en un termo ja,ja. Y si, si ayudan a darle luz a gente que quiere ser vista es buenísimo… lo que decía antes: objetivos claros, y a remar.

TE DEJAMOS QUE CIERRES LA NOTA A TU MANERA Y AGRADECERTE PORQUE SIEMPRE SOS MUY BUENA ONDA PARA CON NOSOTROS Y ESO SIEMPRE UNO TIENE QUE DESTACARLO. Y EN ESTOS DIAS ESTARÉ VISITANDOLAS. ESPERO QUE DESPUES SE DE UN BUEN ADADO CON EL PEQUEÑO EQUIPO QUE VINO A LA FELIZ A CUBRIR LA TEMPORADA. ….MIL GRACIAS!!!!

-Gracias a ustedes, gracias Pablo. Siempre de su parte también recibí la mejor onda. Gracias en serio por los halagos, hasta me da un poco de vergüenza. Yo suelo mantener un perfil bajo porque así me gusta que sea, y destaco mucho cuando se interesan en el trabajo que uno hace.

Cierro diciendo que estoy y estamos muy felices haciendo LA FIESTA INOLVIDABLE con doble función de martes a domingos (desde que estrenamos).

No quiero dejar de agradecerle a Juan Alzua que es nuestro productor y gracias a quien es posible todo esto! A Horacio Sansivero (más conocido como Mariquena del Prado) que es el otro director y mi gran amigo, encargado de hacer morir de risa todas las noches al público. A Yayo, nazareno y Marcelo que son la otra gran pata humorística y hermosas personas. María Castillo nuestra cantante soprano del Colon.

Flor y Gabo, que brillan todas las noches, y al hermosísimo elenco que le da vida al show! Y que gracias a ellos gané el Estrella de mar como mejor coreógrafa de la temporada 2020…