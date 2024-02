La mamá de Rosina de GH apuntó conta Lucía por el supuesto romance con su hija: «Esa relación nunca existió»

Rosina Beltrán y Lucía Maidana compartieron un vínculo muy intenso en su paso por Gran Hermano. Estaban todo el tiempo juntas y si bien se mostraban como amigas, todos en la casa sostenían que entre ellas pasaba algo más. Cuando la salteña abandonó el reality, le dio un beso en la boca a la uruguaya quien se mostró sorprendida por el accionar de su compañera. Sin embargo, después confesó que si se hubiera percatado en el momento, «se lo hubiera dado con más ganas». Recientemente, Lucía confesó en varios canales de televisión que sintió una conexión especial con ella y que quería volver a ingresar al juego solo para verla otra vez, «lo que siento es real» manifestó. Fue entonces cuando la madre de Rosina decidió intervenir y dejó un contundente comentario en redes sociales, que demostró que no aprobaba que se especule con esa relación. «Yo soy la mamá y creo que en los medios no tienen que fomentar esa relación que nunca existió más allá de amigas. Lucía creo que no estás respetando a Rosi al hablar de tus sentimientos hacia ella, eso es tuyo, no de los medios», expresó tajante Fabiana Vadagnini.