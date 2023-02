La madre de Tini Stoessel festejó en redes el escándalo que involucró a Estefi Berardi

El escándalo sobre las infidelidades de Federico Bal a Sofía Aldrey, no deja de involucrar a más personas. En uno de los chats del actor que se filtraron, aparece una conversación con Estefi Berardi.

Una de las personalidades que opinó sobre esta cuestión fue Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel. La mujer aprovechó para arremeter contra Estefi Berardi, de esa manera descargó su bronca contra panelista por sus dichos sobre su hija.

En su cuenta oficial, Muzlera escribió: “Un juez llamado tiempo que pone a todos en su lugar”. Si bien, el tweet no indica hacía quien iba dirigido, el momento de la publicación coincide con el pico del escándalo entre la panelista y Federico Bal.

Fue Yanina Latorre, la que dio a conocer esta información que involucra Estefi Berardi. Recordemos que Mariana, es íntima amiga de la madre de Lola y Dieguito y no ocultó su satisfacción cuando salió a la luz todo.

Todo esto nació, cuando la panelista de LAM, había dicho que Tini Stoessel no quería a los hijos de Rodrigo De Paul y que evitaba todo contacto con ellos. “El dato que yo tengo viene del lado de él”, había revelado la joven, quien además dejó más frases contundentes.

Sé que a ella no le interesa compartir con los chiquitos, eso es lo que pasa, no puede llevar a los hijos con Tini y él, a Tini no le interesa compartir con ellos.