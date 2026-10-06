La localidad de Tres Picos ya disfruta de su nueva plaza ‘El Vagón’

Tres Picos cuenta desde este lunes con un nuevo espacio de encuentro y recreación:

la plaza “El Vagón”, ubicada frente a la Escuela de la localidad.

El acto de inauguración fue encabezado por la Intendente Municipal, Estefanía

Bordoni, quien estuvo acompañada por el delegado municipal, Ricardo Amer, el

Director Asociado del Banco Provincia, Sergio Bordoni, autoridades municipales,

vecinos y representantes de la comunidad educativa.

Durante sus intervenciones, tanto Bordoni como Amer destacaron la importancia de

contar con un nuevo espacio público para el disfrute de las familias y remarcaron el

valor de la participación de la comunidad en el impulso y concreción del proyecto.

En ese sentido, resaltaron especialmente el protagonismo de los alumnos, quienes

participaron en la elección del nombre de la plaza, fortaleciendo el sentido de

pertenencia y apropiación del flamante lugar.

La creación de “El Vagón” fue posible gracias al aporte integral de la Fundación Banco

Provincia, que estuvo a cargo de la provisión de los juegos, bancos y demás

elementos que conforman el espacio, además de las tareas necesarias para su

instalación.

Uno de los aspectos destacados, además, es la incorporación de un panel solar que

permite disponer de agua caliente para el mate y realizar la recarga de celulares,

sumando una alternativa sustentable y funcional.

La nueva plaza representa un nuevo punto de encuentro para los vecinos,

especialmente pensado para la recreación y el esparcimiento de los niños y las

familias de la localidad.