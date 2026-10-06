La localidad de Tres Picos ya disfruta de su nueva plaza ‘El Vagón’

Tres Picos cuenta desde este lunes con un nuevo espacio de encuentro y recreación:
la plaza “El Vagón”, ubicada frente a la Escuela de la localidad.
El acto de inauguración fue encabezado por la Intendente Municipal, Estefanía
Bordoni, quien estuvo acompañada por el delegado municipal, Ricardo Amer, el
Director Asociado del Banco Provincia, Sergio Bordoni, autoridades municipales,
vecinos y representantes de la comunidad educativa.
Durante sus intervenciones, tanto Bordoni como Amer destacaron la importancia de
contar con un nuevo espacio público para el disfrute de las familias y remarcaron el
valor de la participación de la comunidad en el impulso y concreción del proyecto.
En ese sentido, resaltaron especialmente el protagonismo de los alumnos, quienes
participaron en la elección del nombre de la plaza, fortaleciendo el sentido de
pertenencia y apropiación del flamante lugar.
La creación de “El Vagón” fue posible gracias al aporte integral de la Fundación Banco
Provincia, que estuvo a cargo de la provisión de los juegos, bancos y demás
elementos que conforman el espacio, además de las tareas necesarias para su
instalación.
Uno de los aspectos destacados, además, es la incorporación de un panel solar que
permite disponer de agua caliente para el mate y realizar la recarga de celulares,
sumando una alternativa sustentable y funcional.
La nueva plaza representa un nuevo punto de encuentro para los vecinos,
especialmente pensado para la recreación y el esparcimiento de los niños y las
familias de la localidad.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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