La licencia de 2025, el regreso de Nebot y los movimientos que ahora quedan bajo la lupa

(Por Ciudad Noticias): El expediente incorpora testimonios de exfuncionarias que describen lo que ocurrió puertas adentro antes y después de la licencia de treinta días del intendente. El período coincide con referencias a un tratamiento de recuperación, un viaje al exterior mencionado en las declaraciones y una reestructuración del gabinete pocos días después de su regreso.

IMPORTANTE: el secreto de sumario fue levantado al cerrarse la etapa de investigación. Ciudad Noticias está publicando parte de la documentación y de los testimonios a los que pudo acceder. Este material no representa necesariamente la totalidad del expediente ni agota otros elementos que puedan conocerse.

En la reconstrucción del caso que llegará al Concejo Deliberante el viernes 23 de octubre hay un período

que sobresale sobre el resto: septiembre y octubre de 2025. No porque una licencia, por sí misma,

implique una irregularidad, sino porque al ubicarla junto con las declaraciones incorporadas a la Comisión

y los movimientos posteriores del gabinete aparece una secuencia que merece ser examinada en

conjunto.

Un decreto municipal fechado el 23 de septiembre de 2025 dejó constancia de que Matías Nebot se

encontraba de licencia desde el 22 de septiembre y hasta el 21 de octubre inclusive. Durante ese lapso

quedó un intendente interino al frente del municipio. La existencia y duración de esa licencia son hechos

documentados oficialmente, no versiones surgidas de la disputa política.

DECLARACIÓN DESTACADA – Exjefa de Gabinete: según el acta testimonial incorporada al

expediente, describió ausencias, llegadas tardías, dificultades para sostener reuniones y

momentos en los que el intendente no mantenía una rutina normal de trabajo. También relató

conversaciones internas previas a la licencia sobre un problema de consumo y el comienzo de un

tratamiento de recuperación, así como la necesidad de reorganizar tareas para sostener el

funcionamiento del Ejecutivo.

DECLARACIÓN DESTACADA – Otra exfuncionaria de primera línea: sostuvo ante la Comisión que

durante su paso por la gestión observó ausencias, horarios irregulares y dificultades en el

funcionamiento interno, y aportó referencias sobre el período en el que el intendente se apartó

temporalmente y sobre conversaciones que circulaban dentro del equipo respecto de su

recuperación.

El expediente no convierte automáticamente esas afirmaciones en hechos definitivamente probados. Sí les asigna un valor distinto al de un comentario de terceros: fueron formuladas bajo declaración testimonial por personas que trabajaron directamente dentro del Ejecutivo y que describieron episodios que, según sostienen, presenciaron personalmente.

El 21 de octubre terminó formalmente la licencia. Sólo diez días después, el 31 de octubre, la

Municipalidad anunció públicamente una nueva conformación del gabinete. El comunicado oficial explicó

que los cambios buscaban mejorar el funcionamiento interno, optimizar la gestión y fortalecer la

gobernabilidad. La cercanía temporal no demuestra por sí sola una relación causal, pero vuelve razonable

reconstruir qué funcionarios salieron, quiénes fueron reemplazados y qué había ocurrido dentro del equipo durante las semanas previas.

Ciudad Noticias tiene registrado, además, que desde el inicio de la gestión se produjeron más de 25

cambios, reemplazos o salidas de funcionarios. Esa cifra no configura en sí misma una falta: un intendente puede modificar su gabinete por razones políticas, administrativas o personales. Pero adquiere otra dimensión cuando parte de quienes ocuparon cargos de primera línea terminan describiendo ante una Comisión problemas de coordinación, ausencias y un funcionamiento irregular del Ejecutivo.

Otro elemento que aparece en las actuaciones es la referencia a un viaje al exterior durante ese mismo

período. Una de las declaraciones menciona que Nebot había viajado y hace referencia a Cuba. En otra

parte de las testimoniales surge nuevamente esa posibilidad, aunque la propia declarante aclara que no

tiene certeza directa sobre el destino. Hasta el momento, Ciudad Noticias no cuenta con documentación

independiente que permita precisar fechas, motivo o destino de ese viaje, por lo que corresponde

presentarlo estrictamente como una referencia surgida del expediente y no como un hecho ya corroborado por fuera de él.

El valor periodístico de esa secuencia no está en insinuar que licencia, tratamiento, viaje y cambios de

gabinete sean necesariamente parte de una misma causa. Está en establecer si las fechas coinciden y qué documentación administrativa existe para explicar cada movimiento. La pregunta es qué ocurría en el Ejecutivo mientras el intendente se apartaba, quiénes conocían su situación, qué decisiones quedaron en manos de otros funcionarios y qué pasó dentro del gabinete cuando regresó.

La discusión adquiere todavía más peso porque la investigación ya no permanece bajo secreto. La

Comisión cerró la etapa probatoria el 8 de octubre de 2026, levantó el secreto de sumario y puso el

expediente a disposición del conjunto de los concejales. El viernes 23 no se resolverá todavía una

destitución: el cuerpo deberá calificar la gravedad de los hechos en el marco del artículo 249 de la Ley

Orgánica de las Municipalidades.

La defensa sostiene públicamente que no se acreditaron conductas relevantes vinculadas al ejercicio de la función y que determinados testimonios fueron sobredimensionados. El expediente conocido hasta ahora, sin embargo, contiene declaraciones que sí hablan del funcionamiento cotidiano del gobierno. Eso no determina de antemano cuál debe ser la decisión del Concejo, pero impide reducir el caso a una cuestión puramente privada o de salud.

El punto central será establecer si esos testimonios, considerados junto con la documentación oficial,

describen episodios aislados o un patrón suficientemente concreto y reiterado como para tener relevancia institucional. Allí estará una de las discusiones más importantes de la sesión especial.