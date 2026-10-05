«La libertad avanza en Brasil»: la reacción de Javier Milei tras la victoria de Flavio Bolsonaro

Tras el contundente resultado obtenido por Flavio Bolsonaro en las elecciones de Brasil, el presidente Javier Milei felicitó anoche al candidato de derecha por esta «histórica elección ante el comunista Lula». El mandatario recibió el respaldo de los principales dirigentes libertarios del país.

Milei afirmó que «la libertad avanza en Brasil» y expresó su expectativa de que «pronto podamos empezar a trabajar para que Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos».

Luego de los comicios, que abrieron paso a una segunda vuelta entre Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y el actual jefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente subrayó que «el continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad».

En consonancia, la senadora Patricia Bullrich destacó que con este resultado «se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica» y añadió: «Es tiempo de dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre nuestros países».

Por su parte, el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, también se refirió a la elección, llamando «amigo» a Flavio Bolsonaro y enviándole sus felicitaciones «por esta victoria en primera vuelta», además de saludar «a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática».

El principal asesor presidencial, Santiago Caputo, citó una publicación del dirigente del Partido Liberal, destacando que «la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo».

Asimismo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebró los resultados electorales en Brasil y señaló que es «una alegría ver que las ideas de la libertad siguen encontrando cada vez más respaldo en la región». Además, consideró que se trata de «un paso importante de cara a lo que viene» y transmitió sus mejores deseos para la segunda vuelta.