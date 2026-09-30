“La Justicia tarda, pero llega”: la madre de uno de los damnificados celebró la citación a indagatoria de Federico Cayssials

(Por Ciudad Noticias): La citación a declaración indagatoria de Federico Javier Cayssials, en el marco de la causa en la que se investigan lesiones culposas agravadas por la conducción de un vehículo automotor, tuvo una fuerte repercusión entre los familiares de las víctimas. Una de las primeras en expresarse públicamente fue la madre de Alan, uno de los damnificados, quien aseguró que la resolución judicial representa “un paso enorme y fundamental” después de meses de reclamos y de sostener, junto a su hijo, una misma versión sobre lo ocurrido.

Según consta en la resolución judicial, Cayssials fue citado a prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal. La imputación refiere a lesiones culposas agravadas por la conducción de un vehículo, con agravantes vinculados a la fuga, la falta de asistencia a las víctimas y la existencia de más de una persona damnificada. La audiencia fue fijada para el 10 de diciembre de 2026.

Tras conocerse la medida, la madre de Alan difundió un mensaje en el que puso el foco en la importancia que, a su entender, tiene esta instancia dentro de la investigación. “Mi hijo Alan y yo no mentimos jamás”, afirmó, y sostuvo que desde la madrugada en la que ocurrió el hecho mantuvieron la misma versión sobre lo sucedido, mientras atravesaban las consecuencias físicas y emocionales derivadas del episodio.

En su publicación también cuestionó las versiones que, según señaló, intentaron poner en duda el relato de las víctimas y consideró que la decisión de la Justicia respalda el camino que vienen recorriendo desde el inicio de la causa. “Las resoluciones judiciales confirman fidedignamente lo que venimos sosteniendo desde el primer día”, expresó.

La mujer dedicó además un tramo de su mensaje a agradecer el acompañamiento de familiares, amigos y vecinos, a quienes definió como un sostén clave durante los momentos más difíciles. Señaló que el apoyo recibido fue determinante para continuar con el reclamo y sostuvo que la familia seguirá impulsando el expediente hasta que, según sus palabras, exista “justicia completa” por Alan y por Gabriela.

También dejó un mensaje dirigido a la comunidad, en el que pidió confiar en el funcionamiento institucional y no dejarse intimidar por personas con poder económico o político. En ese sentido, remarcó el trabajo de los abogados que acompañan a la familia y aseguró que continuarán presentándose en cada instancia que corresponda.

La citación a indagatoria no implica una condena ni una determinación definitiva de responsabilidad penal, pero sí constituye una etapa relevante dentro del proceso, ya que permitirá que el imputado sea formalmente oído en relación con los hechos investigados. Mientras la causa avanza, la familia de una de las víctimas resumió su posición con una frase que ya convirtió en consigna: “La Justicia tarda, pero llega”.