La Justicia ratificó que Sandro no tuvo hijos pero Sandra Borda apelará el fallo

Después de años de polémicas y misterios, el martes la Justicia aseguró que Roberto Sánchez, conocido como Sandro, no tuvo hijos. Lejos de conformarse, la joven expresó que apelará el fallo y mostró su desconfianza en el proceso.

“Esperaba esto desde diciembre, ya sabía que iba a ser así. Si esa fuera la única irregularidad (la custodia del ADN). El expediente tiene 1200 fojas, la primera irregularidad ocurre en foja 40. Imagínate lo plagado, lo contaminado que está el expediente”, inició su relato.

“Voy a seguir como buscadora de identidad, no de herencia, hay una heredera y es la viuda, que me parece perfecto que se quede con todo. Pero no con mi identidad”, agregó la joven en una charla con El Diario de Mariana (ElTrece).



Sandra Borda

Además, Borda afirmó que si el cantante hubiera sabido de su búsqueda de identidad, la habría apoyado sin dudarlo: “Si él hubiera hablado conmigo, las cosas hubieran sido diferentes, mi papá se hubiera visto reflejado en mi cara. Me dijeron que no podía recibir visitas porque estaba muy enfermo, siempre tenían una respuesta. Lo más ridículo es que cuando impugno mi apellido para poder acceder al juicio rechazan el lugar donde me lo hice”

Y afirmó: “Me lo hice en Favaloro. Dicen que no era lo suficientemente confiable. Cuando un juez dicta sentencia y dice que yo soy la hija natural de Marta Junior, se opusieron. Se opusieron a que me llame así, hay una oposición que fue aceptada por la Justicia y hoy yo todavía no tengo mi DNI ni pasaporte y voy a votar con un documento que es apócrifo”.



Olga Garaventa

A 14 años del fallecimiento de Sandro, la única heredera según la Justicia es Olga Garaventa, viuda del artista. El documento que confirma que el cantante Sandro no tuvo hijos, que se dio a conocer recientemente, lleva la firma de los jueces Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres, Daniel Fernando Soria y Luis Esteban Genoud.