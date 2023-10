La Joaqui reveló que está saliendo con un futbolista que fue su ídolo y sus fanáticos la descubrieron

La Joaqui es una de las cantantes más escuchadas y queridas de la actualidad. Desde que saltó a la fama con su música, rápidamente se convirtió en una gran referente de la música urbana y sobre todo del movimiento RKT.

A pesar de haber anunciado que se retiraba por un tiempo de los escenarios, sus fanáticos más fieles le demostraron todo su apoyo y mientras la artista se encontraba en “reposo” no dudaron en demostrarle su amor por las redes sociales.

El picante posteo de La Joaqui en su Instagram Foto: redes

Sin embargo, hace unas semanas volvió a la escena y además anunció lo que todos sus fans esperaban con ansias es que pronto va a salir un nuevo álbum que la tiene muy emocionada. Más allá de las críticas que recibió como son las de Coscu y de un productor que la acusó de estafa.

LA CONFESIÓN DE LA JOAQUI SOBRE SU NUEVA RELACIÓN

La cantante estuvo de invitada en el ciclo televisivo de “PH: Podemos Hablar” y reveló que está saliendo con un futbolista que admiraba desde su adolescencia. A pesar de la insistencia de todos los presentes, La Joaqui no dijo el nombre, pero si lo señaló como “el amor de su vida”.

“A mí me encanta el fútbol desde chica y cuando yo tenía 15 años mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía: ‘Ay, este tipo es el puto amor de mi vida’”, contó la intérprete.

Luego agregó: “Ahora, a dos años de los 30, un día me contesta una historia. Yo dije: ‘¡No! ¡Jesucrist!’. Venía de meses de ni siquiera chamuyar con alguien”.

Ante la insistencia del conductor y los presentes, La Joaqui expresó: “Aclaro que no es nadie de la Argentina. Me han involucrado con muchos, pero ninguno es. Es de afuera, no es argentino. Si digo su origen, dan los números para mi adolescencia”.

“La cuestión es que me escribe y yo dije ‘tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida. Cómo hago para que esta persona no se dé cuenta que estoy muerta por él. Me dice: ‘Conozcámonos, me pareces re interesante’” siguió con su relató la cantante de “Dos besitos”.

Más tarde contó que se reunieron en otro país y que justo coincidió con un viaje que ella tenía por trabajo. “Almorzamos y era la persona más sencilla y copada y jodona que conocí en mi vida. Fue la mejor cita de mi vida, la verdad”, reveló La Joaqui.

Ante la revelación de la artista, sus fanáticos comenzaron a realizar especulaciones en las redes sociales y llegaron a la conclusión de que La Joaqui sigue a el futbolista James Rodríguez y que él también le sigue a ella. Lo que coincide con la forma en que comenzó la relación.