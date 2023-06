La Joaqui lleva un mensaje de esperanza a sus seguidores

Semanas atrás, los fanáticos de La Joaqui quedaban perplejos luego de que anunciara por redes sociales el retiro momentáneo de los escenarios.

Por esos días, La Joaqui adjudicaba las razones de su decisión a un cuadro de estrés postraumático, tomando la decisión de priorizar su salud por encima de su carrera como artista.

La Joaqui. (Fuente: Instagram).

Por otra parte, tampoco pasó desapercibida la decisión de eliminar todos sus posteos de su red de Instagram (incluida hasta la foto de perfil), sumando la preocupación en sus más de 3.5 millones de seguidores.

En declaraciones previas, la cantante ya había advertido que le dificultaba sobreponerse a los comentarios negativos, los cuales son moneda corriente en las redes y más aún con la popularidad que había adquirido en los últimos meses.

Sin embargo, en las últimas horas volvió a utilizar su cuenta de Instagram para dar un nuevo anuncio, pero en este caso relacionado a su canal de YouTube donde tiene subidas sus mejores éxitos y acumula millones de reproducciones.

“Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contendido que se publique allí será sin mi consentimiento” expresó La Joaqui poniendo a de sobreaviso a sus fanáticos.

Una nueva esperanza

No obstante, más allá del aviso a través de sus historias, lo cierto es que la trapera dejó un mensaje esperanzador en medio de todo el caso que le toca atravesar.

Por medio de un posteo, el único que hay en su muro, La Joaqui dejó un mensaje positivo arrojando un poco de luz a su presente. “No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago” escribió la marplatense, recolectando miles de likes y palabras de aliento.