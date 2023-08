La Joaqui generó revuelo en las playas de Miami con una microbikini black shine

La renombrada cantante urbana, La Joaqui, causó una auténtica conmoción en las playas soleadas de Miami con su audaz estilo playero. La artista, también jurado en «Got Talent Argentina», captó la atención de todos al lucir una microbikini de estilo «black shine» que dejó muy poco a la imaginación.

Aunque no mostró su rostro en las fotos compartidas en su cuenta de Instagram, La Joaqui dejó en claro que su confianza y su sentido de la moda sin inhibiciones no conocen límites. El book de fotos en las playas frente al lujoso Sian Ocean Residences en Miami, la cantante optó por mantenerse siempre de espaldas a la cámara, creando una aura de misterio que solo intensificó la curiosidad de sus seguidores.

La Joaqui. (Fuente: Instagram)..

La jurado del momento, usó una microbikini negra de estilo taparrabo, venía acompañada por un top de tirantes que se anudaban en el cuello y en la espalda, realzando aún más su arriesgado look. La elección de esta vestimenta atrevida dejó al descubierto toda su esculpida figura, exhibiendo con orgullo su estilo único y todos sus tatuajes.

No obstante, uno de los detalles que más llamó la atención fueron las trenzas de fantasía que La Joaqui lució en un llamativo color naranja neón. Estas trenzas resaltaron espectacularmente bajo el ardiente sol del verano en Miami, añadiendo un toque de exuberancia y originalidad a su ya impactante presencia.

La Joaqui. (Fuente: Instagram).

La Joaqui. (Fuente: Instagram).

La Joaqui, con su inigualable capacidad para captar la atención y sorprender en cada ocasión, una vez más demostró por qué es una figura destacada en la industria del entretenimiento y con una fama que empieza a acrecentarse ahora que está en Telefe. «Encima de mí te miro como el cielo», comentó la famosa.

Al posteo reaccionaron varios famosos, entre ellos Flor Vigna: «¡Qué mujer en todos los sentidos», la tiktoker Danelik Galazan también se sumó a los comentarios: «Me dieron tres infartos», por las tres fotos que compartió la jurado de «Got Talent Argentina«.

La Joaqui. (Fuente: Instagram).

La Joaqui se roba las miradas con su estilo Corset Over Shirt

La Joaqui deslumbró en «Got Talent Argentina» con un look Corset Over Shirt. Vestida con un mini vestido blanco de estilo victoriano, lució encaje y volados en el ruedo de la pollera, con mangas casco y escote en cuadro. Complementó su atuendo con un corset color crema que realzaba su figura.

La Joaqui. (Fuente: Instagram).

La combinación chic de prendas resaltó su estilo único y nunca antes visto en el estidlo de La Joaqui, mostrando cómo el corset por encima de la blusa puede crear un impacto visual elegante y moderno.