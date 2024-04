La Joaqui encontró el amor y reveló cómo se dio cuenta de que está enamorada

Cuidadosa de su vida amorosa, La Joaqui no pudo ocultar que está con el corazón contento. “Me enamoré, cosa que no me pasó nunca”, dijo la popular cantante de RKT.

Sin dar detalles del hombre en cuestión, de quien solo se limitó a decir que es 5 años menor, La Joaqui reveló cómo se dio cuenta de que está por primera vez enamorada.

“Todos estos años estuve meditando al respecto y me di cuenta de que siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones: me dejaba elegir, no quería estar sola o porque me gustaba jugar a que me enamoraba. Era un mood”, dijo la cantante en el programa Nadie Dice Nada

Y Flor Jazmín Peña puntualizó: “¿Y qué sentís ahora de distinto que creés que realmente estás enamorada?”.

Con honestidad, la artista respondió: “Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Yo siempre que estaba con un chico, me ponía la alarma una hora antes para arreglarme. Toda la vida me pasó eso y ahora me da igual, me levanto despeinada y no me siento incómoda”.

Ahondando en el feliz presente amoroso de La Joaqui, le preguntaron si la persona que conquistó su corazón lo sabe, y ella sostuvo que el amor es correspondido.

“¿Si es recíproco? Quiero creer que sí, porque viste que los hombres son medio mentirosos”, dijo, con picardía y sin bajar la guardia.

“¿Hace cuánto estás con esta persona?”, repreguntó Nico Occhiato. Y la cantante respondió: “Hace nada, muy poco tiempo. Hace un mes. Un día me vi con esta persona y nunca más me pude despegar”.