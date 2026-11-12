La Joaqui celebró los ocho años de su hija Eva con una fiesta soñada junto a Wanda Nara y Nicki Nicole

La cantante organizó un cumpleaños lleno de sorpresas para su hija menor, Eva Jazmín, y conmovió a sus seguidores con una emotiva dedicatoria: “Acá va a estar mamá para pelearse con el mundo entero por vos”.

La Joaqui vivió una jornada muy especial al celebrar los ocho años de su hija Eva Jazmín con una espectacular fiesta al aire libre, rodeada de familiares, amigas y reconocidas figuras del espectáculo. Entre las invitadas se destacaron Wanda Nara, quien asistió acompañada por sus hijas, Nicki Nicole, Sasha Ferro y Albere.

La celebración estuvo marcada por una decoración en tonos rosados, enormes castillos inflables con toboganes, mesas repletas de golosinas y diferentes propuestas recreativas. Una de las actividades que más llamó la atención fue un espacio artístico donde las niñas pudieron pintar sobre pequeños atriles y compartir una tarde de creatividad y diversión.

A través de las redes sociales, las invitadas compartieron distintos momentos del festejo. Wanda Nara publicó una fotografía acompañada por la frase “Tarde de chicas”, mientras que Nicki Nicole también se sumó a las actividades y disfrutó de la celebración junto a las pequeñas.

Pero más allá de la fiesta, el momento que verdaderamente emocionó a los seguidores llegó con las palabras que La Joaqui le dedicó a su hija.

La artista contó que eligió el nombre Eva inspirada en la película WALL-E, mientras que Jazmín fue un homenaje a las flores favoritas de su abuela.

“Que la vida te trate con la misma dulzura con la que vos llegaste a cambiar la mía”, expresó la cantante en su publicación.

Finalmente, cerró su mensaje con una promesa cargada de amor y protección maternal: “Y si algún día no lo hace, acá va a estar mamá para pelearse con el mundo entero por vos”.

La celebración dejó postales de alegría, complicidad y emoción, y volvió a mostrar una de las facetas más íntimas de La Joaqui: su profundo amor por sus hijas y el lugar fundamental que ocupan en su vida.