La IPP de 2021: el antecedente por estupefacientes que aparece en el expediente cuando Nebot todavía era concejal

(Por Ciudad Noticia): Un informe oficial de la Procuración General incorporado a la Comisión Investigadora registra que Matías Nebot figuró como imputado en la IPP 02-00-005217/21 por “Estupefacientes. Tenencia para Consumo Personal”. La causa fue archivada el 19 de abril de 2021. En aquel momento todavía era concejal y ese mismo año renovaría su banca. Cinco años después, ya como intendente, reconoció públicamente su problema de consumo y afirmó llevar 308 días sin consumir.

Entre las decenas de documentos incorporados al expediente de la Comisión Investigadora aparece una pieza que retrotrae la discusión varios años antes de la llegada de Matías Nebot a la Intendencia. No se trata de una declaración testimonial ni de una versión política. Es una respuesta oficial remitida por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense a pedido del Concejo Deliberante.

El documento informa que, tras consultar los sistemas judiciales correspondientes, surgió la IPP 02-00-005217/21, tramitada ante la UFIJ N° 19 de Bahía Blanca, en la que Matías Nebot figuraba “como imputado” por una infracción a la Ley 23.737 bajo la descripción “Estupefacientes. Tenencia para Consumo Personal”.

La misma respuesta oficial establece inmediatamente otro dato imprescindible: la investigación fue archivada el 19 de abril de 2021. Expdte 10132-2026 BLOQUES AL.L.…

Esa precisión no es menor. Nebot no fue condenado en esa causa y el expediente que hoy analiza el Concejo no permite presentar aquella IPP como una sentencia ni como una responsabilidad penal vigente. Lo que sí permite afirmar es que en 2021 existió una investigación judicial de esas características y que ese antecedente fue incorporado oficialmente a las actuaciones de la Comisión.

En aquel momento Nebot no era intendente.

Era concejal de Saavedra y atravesaba una etapa de crecimiento político dentro del vecinalismo. Había llegado al Concejo en 2017 y en las elecciones legislativas de noviembre de 2021 renovó su banca por Todos por Saavedra. Es decir, el antecedente judicial aparece durante su trayectoria como edil y más de dos años antes de asumir la conducción del municipio.

Visto aisladamente, aquel episodio podría quedar circunscripto a 2021: una IPP por tenencia para consumo personal que terminó archivada.

Pero el dato adquiere una dimensión distinta cuando se lo confronta con lo que el propio Nebot reconocería públicamente años después.

En julio de 2026, ya como intendente, Nebot habló en primera persona durante un encuentro sobre consumos problemáticos y pronunció la frase que terminaría desencadenando la investigación política: “Llevo 308 días sin consumir”. La Nación y medios regionales registraron que se refería a una recuperación de una adicción a la cocaína.

La Nueva informó además que el jefe comunal había atravesado aproximadamente dos años de consumo antes de ese período de abstinencia. Clarín publicó el mismo dato y señaló que Nebot ubicó un agravamiento de su consumo a comienzos de 2025, cuando ya estaba al frente del Ejecutivo municipal.

Ahí aparece el punto central de este antecedente.

La IPP de 2021 no demuestra una continuidad de consumo desde aquel año hasta la actualidad. El expediente conocido no permite hacer esa afirmación. Tampoco permite sostener que el hecho investigado en 2021 y la problemática reconocida posteriormente sean exactamente un mismo episodio continuado.

Pero las propias declaraciones de Nebot sí permiten establecer algo más acotado y relevante: el problema de consumo no quedó limitado a aquella etapa en la que era concejal.

Años después, ya convertido en intendente, él mismo reconoció haber atravesado una adicción y situó su recuperación a partir de aproximadamente septiembre de 2025. Si además se toma su referencia pública a cerca de dos años de consumo, una parte sustancial de ese período necesariamente coincide con su ejercicio de la Intendencia, que comenzó en diciembre de 2023.

Es justamente esa diferencia la que evita dos errores opuestos.

El primero sería utilizar la IPP archivada de 2021 para afirmar que Nebot consumió ininterrumpidamente desde entonces. Eso no está acreditado.

El segundo sería analizar su reconocimiento de 2026 como si no existiera ningún antecedente anterior incorporado oficialmente al expediente. Eso tampoco reflejaría correctamente las actuaciones.

Lo que existe es una cronología con dos momentos documentados de naturaleza diferente.

En 2021, cuando era concejal, una investigación judicial por tenencia para consumo personal en la que figuró como imputado y que posteriormente fue archivada.

Y años más tarde, ya como jefe comunal, un reconocimiento realizado por el propio Nebot acerca de una adicción que, según su relato público, atravesó durante parte de su gestión.

La Procuración también informó al Concejo sobre otras actuaciones judiciales vinculadas a Nebot, pero en ellas aparece con calidades procesales distintas —entre ellas víctima, denunciante o particular damnificado—. Por eso no corresponde englobar todas esas actuaciones bajo la expresión “causas contra Nebot”. La IPP 02-00-005217/21 debe ser individualizada precisamente porque es la que el organismo judicial informa con él en calidad de imputado y relacionada con estupefacientes.

El antecedente tampoco responde por sí mismo la pregunta que deberá resolver el Concejo respecto de su actuación como intendente.

Para eso importan principalmente los hechos ocurridos durante la gestión.

Pero sí agrega una pieza que hasta ahora había quedado mucho menos expuesta en la discusión pública: cuando Nebot todavía ejercía como concejal, ya existió una actuación judicial oficial vinculada a tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Cinco años después, no fue una investigación judicial sino el propio dirigente quien puso públicamente sobre la mesa su historia con las adicciones.

La distancia entre ambos acontecimientos obliga a manejar el dato con cuidado.

No alcanza para construir una línea de consumo continuo desde 2021.

Pero tampoco permite sostener que la problemática apareció recién cuando Nebot decidió contarla públicamente en 2026.

Y eso es lo que convierte a aquella IPP archivada en un antecedente relevante dentro de la cronología que hoy tiene bajo análisis el Concejo Deliberante.