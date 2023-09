La insólita reacción de Cinthia Fernández al enterarse que levantan su programa en El Trece

‘Bien de mañana’ es el ciclo conducido por Fabián Doman en El Trece. Compite directamente con ‘A la Barbarossa’ en Telefe y al parecer los números del rating no le estarían cerrando al directo de programación, que es nada más y nada menos que Adrián Suar. Por tal motivo, se baraja la posibilidad de levantarlo y en su lugar poner ‘Mañanísima’, el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine y se mudaría de canal junto a su equipo completo, que incluye a Pampito y Estefi Berardi. En las últimas horas, fue Ángel de Brito quien confirmó que era una decisión tomada y que el formato que comenzó el pasado 13 de agosto, en el que Cinthia Fernández se desempeña como panelista, dejará de salir al aire en octubre. La modelo, al parecer, se enteró de la noticia por el periodista y no por la producción, por lo que, fiel a su estilo, tuvo una insólita reacción. «¿Cómo es amigo? Estoy desempleada y me entero por vos… ¿significa que puedo seguir de vacaciones y no tengo que volver?» escribió irónica, estupefacta por la desprolijidad con la que el canal manejó la información.