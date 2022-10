La insólita razón por la que Marianela Mirra no mirará GH: «Dejen de romantizar las…»

Gran Hermano regresó a la televisión argentina de manera triunfal, aunque no todo es color de rosa para el programa que conduce Santiago del Moro, porque a pesar de contar con el apoyo de Jorge Rial, Mariano Peluffo, Cristián U, Gastón Trezeguet, entre otros; Marianela Mirra piensa todo lo contrario.

La casa más famosa del país se caracterizó siempre por generar controversias en sus televidentes, pero esta vez la ganadora de la edición 2007 fue quien le pegó al show, tildándolo de aburrido y poco original, además de «romantizar las historias tristes».

Historias como las de Thiago abundan en los programas de televisión últimamente, aunque no es muy normal que suceda en Gran Hermano, es por eso que Marianela Mirra salió al cruce cuando todos comenzaron a poner al joven como el favorito a ganar el certamen.

“¡No romanticen las historias tristes por favor! ¡Tienen que divertir a la audiencia! ¿Qué es esto? Tengan la capacidad y habilidad de comprar a la gente por lo que son, sin encasillarse en quién y cómo son. Miren que los perdonamos, no los vamos a juzgar. No lo veo más”, escribió en su cuenta de Instagram.

Antes de que comenzara el programa, Mirra realizó un controversial mensaje, ya que se rumoreaba que estaría en el panel junto a Cristián U, Gastón Trezeguet y compañía: «Sostengo lo que escribo en mis redes. No soy atrevida, por eso lo dejo pasar, parece que me estuvieran haciendo un favor con lo que sale el servicio. A otro tema! Buena semana”.

Por si fuera poco, una de sus ex compañeras en el 2007, Nadia Epstein, contó los problemas que tuvieron durante su estancia en la casa y cómo ella ayudó a ganar a Marianela: «Me sentaría a charlar y aclarar cosas que pasaron con un café de por medio. Me divertía porque le decíamos de todo y no hacía nada, pero ganó gracias a mí”.