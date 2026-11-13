La inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló una variación de 33,1% con respecto al mismo mes del año anterior.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de 2026 fue de 26,3%.

Con este resultado, la tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes se registraron aumentos y descensos en la tasa inflacionaria. El dato más bajo, en lo que va del año, sigue siendo el 1,7% obtenido en agosto; del otro lado se ubica marzo (3,4%).

El número de octubre terminó siendo, sin embargo, mayor que el que pronosticaban los analistas y las consultoras privadas.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%), como consecuencia del aumento del gas. La segunda división fue Recreación y cultura (3,3%).

Del otro lado quedaron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%).

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas al alquiler de la vivienda y a los restaurantes. En cuanto a los estacionales (5,5%), se registraron subas en verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios regulados (2,9%), en gas y combustibles para vehículos.