La inesperada reacción de Nicole Neumann tras la denuncia de su hija Indiana en su contra

Este lunes se desató un verdadero escándalo tras la información que reveló Marcela Tauro en Intrusos (América). Según la periodista, Indiana Cubero habría denunciado penalmente a Nicole Nuemann, su mamá.

«Hace un tiempo venimos diciendo que Indiana no vive con ellos. No era sólo una discusión sino que se habría presentado una denuncia en el Juzgado N°2 de la doctora Celina Sendra, en Tigre», comenzó expresando la periodista.

Luego, agregó: «Sabíamos que no estaba bien la relación. La denuncia habría sido hecha por Indiana. Hay una grabación de muchas horas que tiene la jueza como prueba. Se habla de violencia, un poco física y psicológica. Habría una grabación en la que hay más implicados, hay alguien que la destrata».

Tras las repercusiones que generó la noticia, fue la propia Nicole quien publicó algunos particulares contenidos en sus redes sociales, algunos de los cuales tendrían relación a lo sucedido pero de manera solapada.

NICOLE JUNTO A SU HIJA INDIANA.

En primer lugar, subió un video de sus otras dos hijas bailando mientras mostraban las prendas de una marca de ropa. «Ellas y sus looks», escribió Nicole. Y luego compartió una historia publicada por Milagros Brito, la exesposa de Roberto García Moritán, en la que se ve a Neumann maquillando a una de sus hijas previo a la presentación de una obra de teatro del grupo del colegio.

Además, la modelo decidió postear una frase en inglés: «When people can’t control you, they try to control how people view you» («Cuando la gente no te puede controlar, tratan de controlar cómo te ven los demás»), dando a entender que la adolescente estaría siendo utilizada por su padre, Poroto Cubero, para ensuciar la imagen de la modelo.

Finalmente, optó por compartir su horóscopo del sábado 24 de junio. «Escorpio. Tus palabras nunca son en balde, no se las lleva el viento, no son palabras vacías, es lo que piensas, lo que sientes, lo que ves. Tu siempre vas con la verdad por delante».

Cabe señalar que los rumores de una mala relación entre Neumann y su hija fueron confirmadas por el propio Cubero cuando reveló que su hija mayor se encuentra viviendo con él. «Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo», aseguró el ex jugador de Vélez durante una entrevista.