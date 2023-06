La inesperada reacción de Julieta Poggio al mirar Gran Hermano de Chile: «No entiendo»

Julieta Poggio fue la última mujer en abandonar Gran Hermano. Se consagró finalista y obtuvo el tercer puesto. Desde que salió de la casa, su vida dio un giro abrupto y actualmente no para de trabajar de lo que siempre soñó: actuar, bailar y modelar. Sin embargo, el reality fue muy importante para ella y lo recuerda con mucha nostalgia. En su cuenta oficial de Instagram compartió las sensaciones que le generó el comienzo de la versión chilena del programa y sorprendió con sus comentarios. «Por dios se me hace muy raro verlo desde afuera y ver otras personas en la casaaaaa, me trae demasiados recuerdos de ese primer día, sensaciones y mucha nostalgia, quiero volver un ratito me parece» expresó. Verlo desde la TV, le hizo revivir los meses de aislamiento en la lujosa casa: «Que locura y qué experiencia tan única es» aseguró. Luego, prestó atención a un detalle no menor «todavía no ocuparon mi cama» escribió junto a un emoji de llanto. «Me pasa algo muy loco que es como que no puedo evitar comparar a todos jajaja. Superar no esta en mis planes por ahora» confesó Disney, como fue apodada dentro de GH. Finalmente, compartió con sus seguidores un interrogante que le surgió al ver la gala de ingreso de los participantes del país vecino: «A ver si alguien piensa lo mismo que yo: porque se vistieron TAN tranqui para la entrada todos» expresó y finalizó «no entiendo si era el dress code o quizás es la moda de allá, pero están como para ir al shopping algunos».