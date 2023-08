La inédita revelación de Christian Sancho sobre su parecido con Cavani

El actor contó que, desde que el futbolista llegó al país, la gente lo confunde y le hace insólitos pedidos creyendo que es él. “¿Vos sabés la cantidad de fotos que me sacaron? Algunas ya las hago directamente. No se lo niego, porque digo ‘que se lleve la ilusión’. El otro día, en la cola de una cochera, alguien me dijo ‘mi mujer es fanática de tu club y yo te admiro mucho, gracias por venir. ¿Nos podemos sacar una foto?’. Pero no soy… ‘Una foto…’. Bueno, está bien”, expresó entre risas

El actor estuvo como invitado en el streaming de Pachu Peña y relató divertidas anécdotas con los fanáticos de Boca que lo confunden con el uruguayo. Hasta contó lo más insólito que hizo por su parecido con Cavani. Y continuó: “La verdad es que no les niego la foto. Quiero que mantengan la ilusión”, dijo de manera divertida.

