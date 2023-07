La increíble experiencia paranormal de Kim Kardashian: «Me estoy volviendo loca»

Kim Kardashian protagonizó una situación aterradora en los últimos días. La modelo quedó absolutamente sorprendida al vivir una experiencia paranormal en su hogar y decidió compartirlo con su comunidad a través de sus redes sociales.

Resulta que notó la presencia de alguien del más allá en una de las selfies que se había tomado recientemente pero se dio cuenta tiempo después. «Tomé esta foto la semana pasada cuando estaba sola y ahora revisando mi teléfono me estoy volviendo loca al notar una mujer en la ventana» escribió en su cuenta oficial de Instagram.

En la imagen se ve a la empresaria millonaria posando frente al espejo, con un look de entre casa y tomando una fotografía de su reflejo. A simple vista parece no haber nada extraño en ella, pero si se presta atención, detrás, junto a la ventana se observa la figura de una persona.



Lo llamativo es que, según dijo, no tenía compañía en su hogar ese día, por lo que la captura la llevó a pensar que se pudo tratar de una presencia espiritual. Sin embargo, sus seguidores no lo tomaron muy enserio, algunos aseguraban que era su reflejo y uno de ellos se animó a apostar que se trataba de un avance de su próximo proyecto laboral.

«Siempre marketing o vendiendo algo. Es una táctica para su casting en la nueva temporada de American Horror Story» dijo el usuario y lo cierto es que coincide con el próximo papel de Kim, que protagonizará la temporada 12 de la serie estadounidense de antología y horror, con Emma Roberts.