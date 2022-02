La incómoda reacción de Mariano Martínez cuando le mencionaron a Lali Espósito

El actor dio una entrevista para Nosotros a la mañana y le consultaron sobre la posibilidad de volver a trabajar con su ex pareja, luego de la escandalosa separación en 2016.

Mariano Martínez está muy enfocado en su carrera artística. El actor, que esta tarde lanzará un video musical junto a Rodrigo Tapari, dio un móvil para Nosotros a la mañana, el programa que conduce el Pollo Álvarez y habló de todo. El artista se sometió a las preguntas de los panelistas y tuvo una incómoda reacción cuando le consultaron por su ex pareja, Lali Espósito, con quien comenzó una relación en 2015 durante el rodaje de Esperanza Mía y que, cinco meses más tarde, terminó de una forma muy escandalosa.

Si bien nunca trascendieron detalles precisos sobre la ruptura, la cantante en varias oportunidades dio a entender que se trató de un vínculo tóxico con muchos celos en el medio. Tras el fracaso amoroso, ninguno de los dos retomó el trato con el otro ni se volvieron a mencionar públicamente. Sin embargo, esta mañana Carlos Monti volvió a recordar aquel romance y quiso saber si estaría dispuesto a trabajar nuevamente con ella.

«Lali está haciendo la tercera temporada de Sky Rojo con Miguel Ángel Silvestre. ¿Hubieras aceptado hacer el papel de él en esa producción española?», indagó el periodista. Entre risas y mostrándose algo incómodo, Mariano comentó: «Eh, mirá… No vi la serie». Luego, aclaró: «Debe ser espectacular, cómo no voy a aceptar hacer un trabajo así. Obvio que sí».

«Si querés te la hago más fácil. ¿Volverías a trabajar con Lali?», lanzó Monti. Tratando de esquivar la polémica, el tik toker evitó mencionar a su ex y aseguró: «Obvio que sí aceptaría. No la vi la serie pero es un laburazo. Ojalá me llamaran de España para hacer algo».