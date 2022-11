La incómoda reacción de Cami Homs tras los rumores de reconciliación con Rodrigo de Paul

Este martes, Camila Homs estuvo presente en la gala de Personajes del Año organizado por la reivsta GENTE y habló con varios medios de comunicación. En medio de las versiones sobre su presente amoroso, admitió la crisis con su novio y enfrentó los rumores de reconciliación con Rodrigo de Paul. Consultada por la posibilidad de ir al Mundial, la modelo afirmó: «Por el momento no, no voy a ir a Qatar. Lo voy a ver en mi casa con mis hijos. Ellos siempre van a apoyar al padre así que veremos todos los partidos». Con respecto al supuesto acercamiento con el futbolista, Homs evitó contestar. «En estos últimos días se escuchó una versión que decía que Rodrigo tenía ganas de volver con vos, ¿es así? ¿Hubo un acercamiento entre ustedes?», quiso saber el periodista de Mañanísima. «No voy a hablar de mi situación sentimental ni de mi vida privada. No te voy a responder eso», se limitó a decir ella. Por su parte, Ángel de Brito le mencionó las versiones de crisis con su novio, Carlos Benvenuto, y la influencer no lo negó. «No sé si estuvimos separados, pero como dije, no todas las parejas son color de rosa… Capaz… Ni siquiera discusión, pero, pasan cosas en la relación. No siempre son los picos altos», explicó.