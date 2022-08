La incómoda comparación de Vero Lozano que despertó la furia de Karina La Princesita

La periodista nombró a Claudia Villafañe y se notó la molestia en el set de grabación de Telefe.

Karina La Princesita acudió al programa «Cortá por Lozano» para sentarse en el diván de Vero Lozano y hablar de su carrera profesional y de lo bien que la pasó en la fiesta de 15 de su hija con El Polaco, Solcito.

Sin embargo, todo salió muy mal cuando la periodista le hizo una chicana y nombró a Claudia Villafañe. La situación llamó mucho la atención, ya que es público y notorio en el mundo del espectáculo que las Maradona y Karina La Princesita no tienen la mejor relación. La intérprete de «Corazón Mentiroso» le devolvió la pelota y se defendió.

Karina y el Kun estuvieron cinco años en pareja y hasta convivieron en Manchester.

Todo empezó cuando Karina La Princesita explicó cuál había sido su rol en el cumpleaños de su hija, dado que participó mucho de la organización y hasta confesó que no descarta en dedicarse a la planificación de eventos cuando finalmente deje la música. Ese preciso momento fue el que aprovechó Vero Lozano para lanzar una indiscreción que cayó mal en muchos fanáticos: «Bueno, a Claudita, a Claudia Villafañe le va fantástico. Tiene una empresa que hace fiestas, casamientos».

Inmediatamente, la expareja de El Polaco saltó a la yugular y alegó que no entendía la comparación, dado que Claudia no era artista antes de iniciarse en la organización de eventos. Ahí fue cuando la conductora de Telefe aclaró que lo decía por la demanda que tiene esta profesión, pero no sin antes destacar que entendió la incomodidad de la cantante.