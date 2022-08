La incertidumbre y el pesimismo marcan el termómetro en el territorio bonaerense

Un sondeo de opinión pública realizado en la prtovincia de Buenos Aires dio a conocer el estado de ánimo de la población. Qué percepción existe sobre los principales dirigentes y espacios políticos.

La consultora Circuitos en el cual midió la percepción de la población bonaerense en torno a la situación actual. Las cifras arrojan una profundización de la preocupación ante la crisis económica y la falta de respuesta del Gobierno. Además, en cuanto a los principales dirigentes y espacios políticos, un porcentaje considerable expresa no sentirse representado por ninguno.

En ese sentido, el relevamiento indicó que el 68,5% de los entrevistados califica como negativa la situación actual del país mientras que el 12,9% lo hace de manera positiva.

Para el 33,6% el aumento de los precios es el principal problema de la actualidad y el 57,8% considera que el principal responsable es el Gobierno.

El 58,2% considera que su situación económica en los próximos meses puede empeorar en algún grado. Asimismo, el 34,5% respondió que su estado de ánimo actual es de incertidumbre y el 33,5% el pesimista.

El 60,5% cree que las políticas del Gobierno no benefician a nadie. En cuanto a Sergio Massa como ministro de Economía, el 36,5% cree que la situación económica va a empeorar, el 32,1% que seguirá igual y el 19,9% que puede mejorar. A su vez, el 48,8% piensa que no tiene un plan económico mientras que el 15,7% plantea que implementará un ajuste mayor.

El 19,2% se siente más cercano a Cristina Fernández de Kirchner; el 18,3% a Mauricio Macri; el 14,7% a Horacio Rodríguez Larreta; el 9,4% a Javier Milei; el 7,2% a Sergio Massa; el 3,8% a Guillermo Moreno; el 3,7% a Alberto Fernández y el 3,6% a Myriam Bregman. Sin embargo, el 20,1% no se siente cercano a ninguno.

Sobre los espacios políticos, el 23,3% indicó que se identifica con el kirchnerismo; el 19,9% por el PRO; el 14% por el radicalismo; el 5,6% por el peronismo no kirchnerista; el 4,4% por los libertarios y el 2,8% por la izquierda. No obstante, el 27,2% no se siente representado por ninguno.

Desde Circuitos detallaron que la muestra abarca la Primera y Tecera sección electoral junto al interior. Al mismo tiempo, contempla los tres cordones del GBA y los partidos del interior.

LA TECLA