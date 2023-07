La icónica estrella de Disney Coco Lee se suicidó a los 48 años: los motivos

El universo de Disney está de luto por la pérdida de una de las estrellas que se lució en la compañía de Micky Mouse. Se trata de Coco Lee, quién saltó a la fama por darle voz a Mulán en la versión en mandarín de dicha película.

Sus hermanas, Carol y Nancy, contaron que intentó suicidarse en su casa el pasado domingo y por ese motivo terminó en el hospital. Su estado de salud empeoró y entró en coma. A pesar de los intentos por salvarle la vida, murió el miércoles.

La artista venía batallando con su salud mental. Según reveló su familia, sufría depresión desde hacia varios años y por ese motivo había buscado ayuda profesional. Sin embargo, su condición se deterioró drásticamente en los últimos meses y finalmente se quitó la vida.

En su extensa carrera como cantante, que duró tres décadas, Coco interpretó una canción nominada al Oscar, «A Love Before Time», en la película «Crouching Tiger, Hidden Dragon». Además, fue la primera cantante china en triunfar en Estados Unidos, con su canción «Do You Want My Love» alcanzando el número 4 en la lista Hot Dance Breakout de Billboard en 1999.